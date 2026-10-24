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Mindig szorít a gyűrűd? 5 ok, ami miatt megváltozhat az ujjaid mérete
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Mindig szorít a gyűrűd? 5 ok, ami miatt megváltozhat az ujjaid mérete

Váradi Petra
Írta 2026.10.24.
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Ha a gyűrűd néha könnyedén lecsúszik az ujjadról, máskor pedig alig tudod lehúzni, annak több oka is lehet. Mutatjuk, mi befolyásolja az ujjak méretét, és mikor érdemes komolyabban venni a duzzanatot.

Van, hogy reggel még könnyedén lecsúszik a gyűrű az ujjadról, délután viszont már alig tudod lehúzni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ékszered összement vagy híztál: az ujjak mérete a nap folyamán is változhat. A háttérben egészen hétköznapi okok állhatnak, de az sem mindegy, ha a szorítás rendszeresen visszatér.

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1. Reggeli duzzanat és folyadék-visszatartás

Ébredés után sokan tapasztalják, hogy az ujjaik kissé duzzadtabbak, ezért a gyűrű szorosabbnak érződik. Ennek hátterében az éjszakai folyadékeloszlás és a testhelyzet is szerepet játszhat. A jelenség általában átmeneti, és a nap folyamán enyhülhet.

Ha azonban a duzzanat tartós, fájdalmas, vagy rendszeresen jelentkezik, nem érdemes automatikusan a reggeli ébredésnek tulajdonítani.

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