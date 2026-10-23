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3 csillagjegy, akivel borzasztó nehéz együtt dolgozni
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3 csillagjegy, akivel borzasztó nehéz együtt dolgozni

Váradi Petra
Írta 2026.10.23.
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Nem minden kollégával egyszerű az együttműködés. Az asztrológia szerint ez a három csillagjegy különösen próbára teheti a munkatársai türelmét.

Egy munkahelyen nemcsak a szakmai tudás számít, hanem az is, mennyire tudunk együttműködni másokkal. Vannak személyiségek, akiknek a határozottsága, maximalizmusa vagy éppen kiszámíthatatlan természete könnyen feszültséget okozhat a kollégák között. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen próbára teheti a munkatársai türelmét.

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Kos – Mindent azonnal akar, és nehezen viseli az ellentmondást

A Kos lendületes, céltudatos és versengő típus, aki szeret gyorsan haladni a feladataival. Ez a hozzáállás rendkívül hasznos lehet a munkahelyen, ám az impulzivitása és a türelmetlensége könnyen konfliktusokhoz vezethet. Ha egy kollégája lassabban dolgozik, vagy más megoldást javasol, a Kos hajlamos lehet ingerülten reagálni, és úgy érezheti, hogy csak az ő elképzelése vezethet eredményre. Nehezen viseli, ha mások akadályozzák a terveit, ezért a közös munka során olykor túlságosan rámenőssé válhat. Ha azonban megtanulja meghallgatni mások szempontjait is, a lendületéből az egész csapat profitálhat.

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