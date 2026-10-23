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7 dolog, amit ki kell dobnod a lakásból még november előtt
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7 dolog, amit ki kell dobnod a lakásból még november előtt

Farkas Izabella
Írta 2026.10.23.
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Az ősz vége felé, amikor a természet is lecsupaszodik, sokan érzik úgy, hogy ideje végre szembenézni azzal, amit hónapok, néha évek óta halogatnak. Íme hét dolog, amit érdemes most kigyomlálni a lakásból.

A szekrény mélyén heverő száraz virágcsokor, a fiókban lapuló régi számlák, a polcon porosodó, soha nem használt ajándéktárgy – mind ott van, és mind húz lefelé, még ha ezt tudat alatt sem vesszük észre. A feng shui és a különféle energiatisztító hagyományok szerint az otthonunk pontosan azt a mentális állapotot tükrözi, amiben élünk, és fordítva is igaz: a felhalmozott, elavult tárgyak nehezítik a gondolkodást, a döntéshozatalt, sőt az alvásminőséget is.

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1. Az elszáradt növények és virágcsokrok

A hervadt cserepes növény vagy a régi, összeszáradt virágcsokor a legtöbb energetikai tanítás szerint stagnáló, lezárt energiát képvisel. Ha egy szobanövény már hetek óta nem hajt ki újra, vagy egy ajándékba kapott csokor csak dísz gyanánt porosodik a vázában, ideje elengedni. A friss, élő zöld sokkal többet ad az otthon hangulatának, mint egy emlék, amely már régen elvesztette a jelentését.

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