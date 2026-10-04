Ez a 3 csillagjegy évek múlva is ott folytatja a barátságot, ahol abbamaradt

Van olyan ismerős, akivel fél évig nem beszélsz, aztán leülsz vele kávézni, és úgy folytatjátok a mondatot, mintha tegnap váltatok volna el. Ez a fajta kapcsolat nem mindenkinek adatik meg, de három csillagjegynél szinte alapbeállítás: nem a gyakoriság, hanem a mélység tartja életben a köteléket.
Bak: a hűség, ami nem kér figyelmet
A Bak nem az a jegy, aki naponta ír üzenetet, és nem is várja el ugyanezt másoktól. Számára a barátság olyan, mint egy jól megépített ház: nem kell folyton ellenőrizni, hogy áll-e még, mert tudja, hogy az alapok szilárdak. Ha egy Bak egyszer beenged valakit az életébe, az a kapcsolat ritkán szűnik meg magától, legfeljebb elcsendesedik egy időre, amíg mindkettőjüknek jut ideje rá.
Jellemző rájuk, hogy évekkel később is pontosan emlékeznek egy régi beszélgetés részleteire, egy közös tervre, amit sosem valósítottak meg, vagy egy viccre, amit csak ők ketten értenek. Amikor újra találkoznak egy rég nem látott baráttal, nem a kínos csendet kezelik, hanem egyszerűen felveszik a fonalat ott, ahol elengedték.
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