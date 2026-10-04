október 4. Ferenc napja Ma: 24°C Holnap: 26°C ☁️
október 4. Ferenc napja Ma: 24°C Holnap: 26°C ☁️
Ez a 3 csillagjegy évek múlva is ott folytatja a barátságot, ahol abbamaradt
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ez a 3 csillagjegy évek múlva is ott...

Ez a 3 csillagjegy évek múlva is ott folytatja a barátságot, ahol abbamaradt

Farkas Izabella
Írta 2026.10.04.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Vannak barátságok, amelyeknek nem árt az idő, a távolság vagy a hallgatás.

Van olyan ismerős, akivel fél évig nem beszélsz, aztán leülsz vele kávézni, és úgy folytatjátok a mondatot, mintha tegnap váltatok volna el. Ez a fajta kapcsolat nem mindenkinek adatik meg, de három csillagjegynél szinte alapbeállítás: nem a gyakoriság, hanem a mélység tartja életben a köteléket.

Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk

Bak: a hűség, ami nem kér figyelmet

A Bak nem az a jegy, aki naponta ír üzenetet, és nem is várja el ugyanezt másoktól. Számára a barátság olyan, mint egy jól megépített ház: nem kell folyton ellenőrizni, hogy áll-e még, mert tudja, hogy az alapok szilárdak. Ha egy Bak egyszer beenged valakit az életébe, az a kapcsolat ritkán szűnik meg magától, legfeljebb elcsendesedik egy időre, amíg mindkettőjüknek jut ideje rá.

Jellemző rájuk, hogy évekkel később is pontosan emlékeznek egy régi beszélgetés részleteire, egy közös tervre, amit sosem valósítottak meg, vagy egy viccre, amit csak ők ketten értenek. Amikor újra találkoznak egy rég nem látott baráttal, nem a kínos csendet kezelik, hanem egyszerűen felveszik a fonalat ott, ahol elengedték.

Olvass még a témában

Ez a 4 csillagjegy ősszel jön rá, hogy rossz emberre pazarolta a figyelmét

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Férfiak őszintén: mit látnak a feleségük arcán húsz év után

Ezeket olvassák most

A zsíros és ragacsos szagelszívó legjobb házi ellenszere

A zsíros és ragacsos szagelszívó legjobb házi ellenszere

Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam

Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam

Azt hittem, a távolság miatt veszítettem el a legjobb barátnőmet – nagyot tévedtem

Azt hittem, a távolság miatt veszítettem el a legjobb barátnőmet – nagyot tévedtem

Rám írt a férje, én meg csak tépelődöm: a helyzet, amiből nőként csak vesztesen jöhetsz ki

Rám írt a férje, én meg csak tépelődöm: a helyzet, amiből nőként csak vesztesen jöhetsz ki

Ez a 4 csillagjegy ősszel jön rá, hogy rossz emberre pazarolta a figyelmét

Ez a 4 csillagjegy ősszel jön rá, hogy rossz emberre pazarolta a figyelmét

5 csillagjegy, akit egy rég elszalasztott lehetőség újra megtalál

5 csillagjegy, akit egy rég elszalasztott lehetőség újra megtalál

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.