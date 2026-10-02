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Ez a 4 csillagjegy ősszel jön rá, hogy rossz emberre pazarolta a figyelmét
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Ez a 4 csillagjegy ősszel jön rá, hogy rossz emberre pazarolta a figyelmét

Váradi Petra
Írta 2026.10.02.
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Van négy csillagjegy, amelynél ez az évszak most nem békés hangulatot, hanem kényelmetlen felismerést hoz: rájönnek, hogy évek óta olyan emberekre fordították az energiájukat, akik ezt sosem adták vissza.

Az ősz sokak számára a számvetés időszaka, amikor egy kicsit kívülről is ránézünk arra, kik és mi minden kapott helyet az életünkben. Négy csillagjegy különösen erősen érezheti, hogy túl sok energiát és figyelmet fordított valakire, aki valójában nem érdemelte meg ennyire. A felismerés elsőre fájdalmas lehet, de végül segíthet abban, hogy végre önmagukra és azokra az emberekre koncentráljanak, akik valóban fontosak.

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Bika: a hűség nem jelenti azt, hogy mindent el kell viselni

A Bika híres arról, hogy kitart, még akkor is, amikor mások már régen feladták volna. Ez az évszak azonban rávilágít, hogy a kitartás és az önmegtagadás nem ugyanaz. Sok Bika ősszel veszi észre, hogy barátságokban, munkakapcsolatokban évek óta ő az, aki mindig enged, mindig alkalmazkodik, mindig ott van, amikor szükség van rá, de fordítva ez ritkán történik meg.

A felismerés lassan érkezik, egy-egy apró jelenetből áll össze: elmaradt visszahívások, ki nem mondott köszönetek, olyan segítségkérések, amelyekre soha nem jött válasz, amikor a Bikának lett volna szüksége rájuk. Ez a csillagjegy nem robban, csendben vonul vissza, és pont ez a legerősebb jelzés arra, hogy valami megváltozott benne.

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