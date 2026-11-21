Egy szakítás után van, aki néhány nap múlva már új terveket sző, más hónapokig őrzi a közös emlékeket, és még sokáig reménykedik a folytatásban. Az, hogy ki milyen gyorsan képes továbblépni, a személyiségétől és az érzelmi kötődéseitől is függ. Az asztrológia szerint a csillagjegyed is sokat elárulhat arról, mennyi időre van szükséged a szíved összeforrasztásához.
1. Kos
A Kos nem szeret sokáig a múlton rágódni. Bár egy szakítás elsőre fájdalmasan érintheti, hamar bekapcsol nála a bizonyítási vágy: megmutatja magának és a világnak, hogy egyedül is boldogul. Inkább új célokat keres, sportolni kezd, programokat szervez, vagy beleveti magát valami izgalmas vállalkozásba. A továbblépésben a lendülete segíti, még ha néha csak később szembesül is azzal, hogy valójában mennyire megviselte a veszteség.
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