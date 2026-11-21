A barátság lassan átkerül a „majd egyszer" kategóriába – de vajon miért gondoljuk, hogy a család és a barátság közül csak az egyik fér bele az életünkbe?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Felnőttként néha az ember egyszer csak azon kapja magát, hogy már hónapok óta nem találkozott néhány olyan barátjával, akik nélkül korábban elképzelhetetlen lett volna az élet. Nem vesztek össze, nem fogyott el a szeretet, egyszerűen csak mindig van valami fontosabb. Munka, gyerek, bevásárlás, családi program, háztartás, hétvégi logisztika.

4 csillagjegy, akinél novemberben váratlanul kopog a szerencse A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mire mindennek a végére érünk, sokszor már nincs energiánk arra, hogy még valaki mással is kapcsolatot tartsunk. A barátság pedig lassan átkerül a „majd egyszer” kategóriába.

A The Atlantic egy friss cikke egy érdekes társadalmi jelenségre hívja fel a figyelmet: miközben az amerikaiak egyre több időt töltenek a családjukkal, a baráti kapcsolataikra egyre kevesebb idő és energia jut. Egy felmérésben a válaszadók 43 százaléka említette a családdal vagy a párjával töltött időt, amikor arról kérdezték, mi jelenti számukra az ideális estét. Olvass még a témában Válassz egy tarotlapot, és megtudhatod, mi tart vissza a továbblépéstől Ezt hozza 2026. november 19. a numerológia szerint: rend és stabilitás A testtartásunk hatással van a hangulatunkra és a döntéseinkre – egy új kutatás szerint Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.