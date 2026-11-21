Véleménycikk: Schuszter Borka
Felnőttként néha az ember egyszer csak azon kapja magát, hogy már hónapok óta nem találkozott néhány olyan barátjával, akik nélkül korábban elképzelhetetlen lett volna az élet. Nem vesztek össze, nem fogyott el a szeretet, egyszerűen csak mindig van valami fontosabb. Munka, gyerek, bevásárlás, családi program, háztartás, hétvégi logisztika.
Mire mindennek a végére érünk, sokszor már nincs energiánk arra, hogy még valaki mással is kapcsolatot tartsunk. A barátság pedig lassan átkerül a „majd egyszer” kategóriába.
A The Atlantic egy friss cikke egy érdekes társadalmi jelenségre hívja fel a figyelmet: miközben az amerikaiak egyre több időt töltenek a családjukkal, a baráti kapcsolataikra egyre kevesebb idő és energia jut. Egy felmérésben a válaszadók 43 százaléka említette a családdal vagy a párjával töltött időt, amikor arról kérdezték, mi jelenti számukra az ideális estét.
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