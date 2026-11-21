Lehet, hogy nem véletlenül nyúlsz mindig bizonyos színű ruhákhoz. A pszichológia szerint az öltözéked a hangulatodra és a viselkedésedre is hathat.

Előfordult már, hogy egy bizonyos ruhában magabiztosabbnak, egy másikban pedig visszafogottabbnak érezted magad? A színek nemcsak azt befolyásolhatják, hogyan látnak minket mások, hanem a saját hangulatunkra és viselkedésünkre is hatással lehetnek. A pszichológia szerint azonban a kapcsolat ennél összetettebb, mint elsőre gondolnánk.

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Amikor a ruha nem csak jelmez

A jelenségnek külön neve is van a szakirodalomban: enclothed cognition, vagyis a ruhába kódolt megismerés. Hajo Adam és Adam Galinsky kutatópáros 2012-ben publikált kísérletében a résztvevők figyelmesebbek és pontosabbak lettek, amikor fehér köpenyt kaptak, de csak akkor, ha azt mondták nekik, hogy az egy orvosi köpeny. Amikor ugyanazt a köpenyt festőköpenyként mutatták be nekik, a teljesítményük nem javult. Vagyis nem maga a ruhadarab tette őket figyelmesebbé, hanem az a jelentés, amit hozzá társítottak.

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