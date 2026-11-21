Sokaknak inkább csak nyűg a szeretet ünnepe.
Füldugó
Mert két hónapon keresztül mindenhol karácsonyi zene szól, ugyanazzal a tíz rongyosra hallgatott és véglegesen megutált dallal. Meghallom a Last Christmast a plázában és a vérnyomásom felmegy 300-ra.
Figyelmesség
Mert én vagyok az egyetlen csóró a családban, ahol minden burzsuj túl akarja licitálni a másik ajándékát.
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A nyomás
Mert ilyenkor át kell mennem moderátor-üzemmódba és mindenkit pátyolgatnom kell. Szipogó anyámat győzködöm, hogy nem lett keserű a bejgli és apámnak hízelgek, hogy az ő rossz hangulata ne tegye tönkre az egész bulit. A férjemet nyugtatom, hogy már nem maradunk sokáig, a gyerekeket kérlelem, hogy viselkedjenek jól.
A nővérem dicsekvését őszintének tűnő lelkesedéssel hallgatom, sógorom tuskó megjegyzéseit mosolyogva elengedem a fülem mellett és nagyapám ezeréves sztoriját hatszázadjára is érdeklődve hallgatom. Karácsony után esküszöm, járna nekem egy hét valami puccos szanatóriumban…
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