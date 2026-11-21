Nem mindenki vállalja fel nyíltan, ha más véleményen van, különösen akkor, ha szeretné elkerülni a kellemetlen szóváltást. Vannak azonban olyan hétköznapi mondatok, amelyekből könnyen felismerheted, hogy a másik valójában nem ért egyet veled, csak inkább magában tartja az ellenvéleményét.
1. „Ahogy gondolod”
Ez a mondat ritkán jelent valódi egyetértést, inkább azt, hogy a másik fél lezárta magában a témát anélkül, hogy ezt közölné. Gyakran akkor hangzik el, amikor valaki úgy érzi, úgysem tudná megváltoztatni a döntésedet, ezért inkább nem is próbálkozik.
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