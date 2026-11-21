Nem vitatkozik veled, de a szavaiból érezhető, hogy máshogy gondolja? Ez a 6 mondat elárulja, ha valaki csak kerüli a konfliktust.

Nem mindenki vállalja fel nyíltan, ha más véleményen van, különösen akkor, ha szeretné elkerülni a kellemetlen szóváltást. Vannak azonban olyan hétköznapi mondatok, amelyekből könnyen felismerheted, hogy a másik valójában nem ért egyet veled, csak inkább magában tartja az ellenvéleményét.

5 csillagjegy, akinél a kedvesség sokszor csak maszk A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. „Ahogy gondolod”

Ez a mondat ritkán jelent valódi egyetértést, inkább azt, hogy a másik fél lezárta magában a témát anélkül, hogy ezt közölné. Gyakran akkor hangzik el, amikor valaki úgy érzi, úgysem tudná megváltoztatni a döntésedet, ezért inkább nem is próbálkozik.

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