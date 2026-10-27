Azt hitted, genetika? Emiatt nem nő a hajad egy bizonyos hossz után

A hajhossz nem csak választás vagy éppen szerencse kérdése – gyakran inkább egy tudatos, odafigyelő és türelmes ápolási rutin gyümölcse.

Szerencsére néhány apró szemléletváltással és célzott lépéssel újra lendületbe hozhatod a tincseid növekedését!

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A hajszálak titokzatos életciklusa

Mielőtt különféle, sokat ígérő csodaszerekre költenéd a megtakarításaidat annak érdekében, hogy minél hosszabbra növeszthesd meg a tincseidet, érdemes megismerned a fejbőrödben zajló természetes biológiai folyamatokat. Tudnod kell, hogy – csodakrémek ide vagy oda, de – minden egyes hajszálunk három szakaszból álló, folyamatos ciklust követ a növekedéstől a természetes cserélődésig.

A leghosszabb periódus a növekedési fázis, amely átlagosan 3-5 éven keresztül tart, és ebben az időszakban havonta körülbelül 1,5 centimétert nő az adott hajszál.

Ezt követi egy rövid átmeneti, majd egy pihenő szakasz, melynek végén a hajszál elengedi a tüszőt, és a folyamat elölről kezdődik. Olvass még a témában Ha csak egyetlen kiegészítőt vennél tavaszra, ez legyen az! „Nem lesz kevesebb pattanásod, ha több vizet iszol” – 10 igazságbomba egy bőrgyógyásztól Emlékszel még ezekre a barna nadrágokra? 6 retró fazon, ami most újra nagyon menő Az őzike után ez az állatmintás körömtrend a tavasz nagy kedvence

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.