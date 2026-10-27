Azt hitted, genetika? Emiatt nem nő a hajad egy bizonyos hossz után

Szerencsére néhány apró szemléletváltással és célzott lépéssel újra lendületbe hozhatod a tincseid növekedését!
A hajszálak titokzatos életciklusa
Mielőtt különféle, sokat ígérő csodaszerekre költenéd a megtakarításaidat annak érdekében, hogy minél hosszabbra növeszthesd meg a tincseidet, érdemes megismerned a fejbőrödben zajló természetes biológiai folyamatokat. Tudnod kell, hogy – csodakrémek ide vagy oda, de – minden egyes hajszálunk három szakaszból álló, folyamatos ciklust követ a növekedéstől a természetes cserélődésig.
Ezt követi egy rövid átmeneti, majd egy pihenő szakasz, melynek végén a hajszál elengedi a tüszőt, és a folyamat elölről kezdődik.
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