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Azt hitted, genetika? Emiatt nem nő a hajad egy bizonyos hossz után
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Azt hitted, genetika? Emiatt nem nő a hajad egy bizonyos hossz után

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.27.
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A hajhossz nem csak választás vagy éppen szerencse kérdése – gyakran inkább egy tudatos, odafigyelő és türelmes ápolási rutin gyümölcse.

Szerencsére néhány apró szemléletváltással és célzott lépéssel újra lendületbe hozhatod a tincseid növekedését!

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A hajszálak titokzatos életciklusa

Mielőtt különféle, sokat ígérő csodaszerekre költenéd a megtakarításaidat annak érdekében, hogy minél hosszabbra növeszthesd meg a tincseidet, érdemes megismerned a fejbőrödben zajló természetes biológiai folyamatokat. Tudnod kell, hogy – csodakrémek ide vagy oda, de – minden egyes hajszálunk három szakaszból álló, folyamatos ciklust követ a növekedéstől a természetes cserélődésig.

A leghosszabb periódus a növekedési fázis, amely átlagosan 3-5 éven keresztül tart, és ebben az időszakban havonta körülbelül 1,5 centimétert nő az adott hajszál.

Ezt követi egy rövid átmeneti, majd egy pihenő szakasz, melynek végén a hajszál elengedi a tüszőt, és a folyamat elölről kezdődik.

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