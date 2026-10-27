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Mennyire ismered a halloweeni babonákat és szokásokat? Tedd próbára a tudásod!
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Mennyire ismered a halloweeni babonákat és szokásokat? Tedd próbára a tudásod!

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.27.
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A halloween az egyik legizgalmasabb ünnep: az évszázadok során rengeteg misztikus babona, rémisztő történet és szokás kísérte alakulását.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt
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Honnan ered eredetileg a halloween ünnepe?

Miből faragták az első töklámpásokat (Jack-o'-Lantern) Írországban?

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Miért öltöztek ijesztő jelmezekbe az emberek halloween éjszakáján?

A babona szerint mit jelent, ha halloweenkor fekete macska sétál át előtted az úton?

Mit szimbolizál a töklámpás belsejében égő gyertya?

Mi a híres „Csokit vagy csalunk!" (Trick or treat) szokás eredete?

A babona szerint mi történik, ha halloweenkor éjfélkor belenézel a tükörbe?

Mit jelent, ha halloween éjszakáján pók esik a gyertya lángjába?

Mi a hagyományos almahalászat (bobbing for apples) eredeti jelentése?

Milyen szörnyeteghez kapcsolódik a telihold babonája a halloweeni folklórban?

Mit jelentett, ha halloweenkor a szél eloltotta a gyertyát a töklámpásban?

Mennyire ismered a halloweeni babonákat és szokásokat? Tedd próbára a tudásod!
Mestere vagy a halloweeni témáknak

Fiatal boszorkány Halloweeni tökkel a kezében

Pontosan ismered a halloween ősi kelta gyökereit, a rémisztő babonákat és az évszázados szokásokat. Téged garantáltan nem tudnak átverni a gonosz szellemek ezen az éjszakán, sőt, valószínűleg te lennél a legjobb idegenvezető egy kísértetjárta túrán!
Lelkes hagyományőrzőnek számítasz

Füstölgő Halloweeni tökök

Jó úton jársz, és már majdnem mindent tudsz a halloweenről, de a legmélyebb, legrégebbi babonák néha még kifognak rajtad. A popkultúrát és az elterjedtebb szokásokat már betudva ismered, de érdemes még kicsit elmerülnöd a kelta mitológia és a régi néphiedelmek rejtelmeiben.
Kezdő szellemidéző vagy

Alak szellem jelmezben

Számodra a halloween csak a jelmezes bulikról és az ijesztő nasikról szól – tudatosan vagy éppen tudat alatt, de távol tartod magadtól ennek a különleges ünnepnek a mélyebb rétegeit. Legalább nem kell félned a fekete macskáktól és a kihunyó gyertyafénytől! Ha legközelebb töklámpást faragsz, jussanak eszedbe a régi babonák is – meglátod, sokkal izgalmasabb lesz a program!

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