Mennyire ismered a halloweeni babonákat és szokásokat? Tedd próbára a tudásod!

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A halloween az egyik legizgalmasabb ünnep: az évszázadok során rengeteg misztikus babona, rémisztő történet és szokás kísérte alakulását.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

0% Honnan ered eredetileg a halloween ünnepe? Az ókori rómaiak tavaszi fesztiváljából. Egy középkori európai keresztény hagyományból. Az ősi kelta samhain ünnepből. Miből faragták az első töklámpásokat (Jack-o'-Lantern) Írországban? Tarlórépából (karórépából) vagy burgonyából. Alma- és körtefélékből. Görögdinnyéből és patisszonból. Olvass még a témában „Elvárta, hogy mindent elviseljek” – minél többet tolerálsz, a pasid annál kevésbé fog tisztelni 3 dolog, amire a 90-es években tanítottak minket – ma már tudjuk, hogy súlyos tévedés volt „Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá Felülmúlnád egy vetélkedőműsor zsűritagját? Teszteld a tudásodat! Miért öltöztek ijesztő jelmezekbe az emberek halloween éjszakáján? Hogy tisztelegjenek az elhunyt királyok emléke előtt. Hogy viccből megijesszék a falu lakóit a sötétben. Hogy megtévesszék és elriasszák a bolyongó szellemeket. A babona szerint mit jelent, ha halloweenkor fekete macska sétál át előtted az úton? Balszerencsét hoz, a boszorkányok segítőjének tekintették. Azt jelenti, hogy hamarosan pénz áll a házhoz. Szerencsét hoz, de csak akkor, ha balról jobbra halad. Mit szimbolizál a töklámpás belsejében égő gyertya? A bolyongó lelkek elriasztását és útbaigazítását. A téli fagyok kezdetét. Az elmúlt év terméséről való megemlékezést. Mi a híres „Csokit vagy csalunk!" (Trick or treat) szokás eredete? Egy modern amerikai cukorkagyár reklámfogása a 20. századból. Ez egy tréfa, a középkorban az emberek ételt cseréltek ajándékokra. Régen a szegények süteményért cserébe imádkoztak a halottakért. A babona szerint mi történik, ha halloweenkor éjfélkor belenézel a tükörbe? Megpillanthatod a jövendőbeli házastársad arcát. Elveszíted az árnyékodat a következő évre. Megláthatod az őseid szellemét a vállad felett. Mit jelent, ha halloween éjszakáján pók esik a gyertya lángjába? Ételhiány és szegénység vár a családra a tél során. Hamarosan nagy szerencse éri a ház népét. Egy elhunyt szeretted szelleme van a közelben, és vigyáz rád. Mi a hagyományos almahalászat (bobbing for apples) eredeti jelentése? Egy ügyességi játék a gyerekek szórakoztatására. Egy kelta tisztulási szertartás a rossz szellemek ellen. Egy ókori római jövendölési rítus a szerelemről és a házasságról. Milyen szörnyeteghez kapcsolódik a telihold babonája a halloweeni folklórban? A vérfarkashoz. A vámpírhoz. A múmiához. Mit jelentett, ha halloweenkor a szél eloltotta a gyertyát a töklámpásban? Hogy egy szellem van a közvetlen közeledben. Hogy felébresztettél örök álmából egy halottat. Hogy a szellemek meghallották a hangodat, és követni fognak hazáig. Mennyire ismered a halloweeni babonákat és szokásokat? Tedd próbára a tudásod! Mestere vagy a halloweeni témáknak Pontosan ismered a halloween ősi kelta gyökereit, a rémisztő babonákat és az évszázados szokásokat. Téged garantáltan nem tudnak átverni a gonosz szellemek ezen az éjszakán, sőt, valószínűleg te lennél a legjobb idegenvezető egy kísértetjárta túrán! Lelkes hagyományőrzőnek számítasz Jó úton jársz, és már majdnem mindent tudsz a halloweenről, de a legmélyebb, legrégebbi babonák néha még kifognak rajtad. A popkultúrát és az elterjedtebb szokásokat már betudva ismered, de érdemes még kicsit elmerülnöd a kelta mitológia és a régi néphiedelmek rejtelmeiben. Kezdő szellemidéző vagy Számodra a halloween csak a jelmezes bulikról és az ijesztő nasikról szól – tudatosan vagy éppen tudat alatt, de távol tartod magadtól ennek a különleges ünnepnek a mélyebb rétegeit. Legalább nem kell félned a fekete macskáktól és a kihunyó gyertyafénytől! Ha legközelebb töklámpást faragsz, jussanak eszedbe a régi babonák is – meglátod, sokkal izgalmasabb lesz a program! Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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