Ezt a 7 dolgot érdemes rendbe tenni otthon – most még nem késő

A fűtési szezon általában október közepén indul igazán, amikor a nappali hőmérséklet is 15 fok alá csúszik, és a radiátorok hidegen állnak, miközben a lakás kezd kihűlni. Aki ilyenkor kapkod, az a legrosszabb pillanatban szembesül azzal, hogy a kazán szervizre szorul, vagy hogy az ablakok résein át befütyül a szél. Van hét olyan teendő, amit érdemes még most, a hónap elején elintézni, mielőtt a hideg végleg beköszönt.
1. A fűtési rendszer átnézése
A radiátorok légtelenítése az első dolog, amit érdemes elvégezni, mielőtt bekapcsolnánk a fűtést egész szezonra. Ha a radiátor teteje hideg marad, miközben az alja meleg, szinte biztos, hogy levegő szorult a rendszerbe, és ez jelentősen rontja a hatékonyságot.
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