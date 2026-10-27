Ezt a 7 dolgot érdemes rendbe tenni otthon – most még nem késő

Ezzel a 7 egyszerű lépéssel még időben rendbe teheted az otthonodat, hogy rendezettebb, tisztább és kellemesebb környezet várjon a hideg hónapokban.

A fűtési szezon általában október közepén indul igazán, amikor a nappali hőmérséklet is 15 fok alá csúszik, és a radiátorok hidegen állnak, miközben a lakás kezd kihűlni. Aki ilyenkor kapkod, az a legrosszabb pillanatban szembesül azzal, hogy a kazán szervizre szorul, vagy hogy az ablakok résein át befütyül a szél. Van hét olyan teendő, amit érdemes még most, a hónap elején elintézni, mielőtt a hideg végleg beköszönt.

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1. A fűtési rendszer átnézése

A radiátorok légtelenítése az első dolog, amit érdemes elvégezni, mielőtt bekapcsolnánk a fűtést egész szezonra. Ha a radiátor teteje hideg marad, miközben az alja meleg, szinte biztos, hogy levegő szorult a rendszerbe, és ez jelentősen rontja a hatékonyságot.

A kazán éves szervizét is most érdemes időzíteni, amíg a szerelők naptárában még van szabad hely, hiszen novemberre már hetekig lehet várni egy időpontra.

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