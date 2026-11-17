November 17-én különleges égi jelenség teszi izgalmassá a napot: a Leonidák meteorraj ekkor éri el aktivitási maximumát, így az éjszakai égbolton akár óránként 10–15 hullócsillag is feltűnhet. A meteorraj radiánsa az Oroszlán csillagképben található, amelynek szimbolikája az asztrológiában az önkifejezéshez, a bátorsághoz és az önbizalomhoz kapcsolódik. A hónap második felében ugyanakkor még érezhető egy kissé visszafogottabb, feszültebb energia, amely arra ösztönözhet, hogy átgondoljuk a következő lépéseinket, mielőtt cselekednénk. A keddi horoszkóp megmutatja, mely csillagjegyeknek érdemes hallgatniuk a megérzéseikre, és hol jöhet el az ideje a változtatásnak.
Kos napi horoszkóp
Ma reggel valószínűleg tele leszel energiával, és legszívesebben mindent egyszerre intéznél el. Óvatosan ezzel, mert könnyen túlvállalhatod magad. A munkahelyen jobban jársz, ha egy dologra koncentrálsz, és azt viszed végig rendesen. A kollégák észre fogják venni, ha megbízható vagy, és ez később jól jöhet.
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