A hétvégén beköszöntöttek az első igazán hűvös reggelek és biztosan te is sürgető kényszert éreztél, hogy néhány extra réteget ölts magadra.
Rövidített, steppelt pufidzseki
A zord, szeles napokon sem kell lemondanod a kifinomult megjelenésről, hála az újgenerációs, rövidített pufidzsekiknek. A tervezők teljesen megfosztották ezt a kategóriát a tipikus, túlzottan sportos és bumfordi jellegtől, helyette egy letisztult, modern volument alkottak.
A finom steppelés és a fegyelmezett vonalvezetés révén ez a darab gondoskodik a maximális melegségről anélkül, hogy csorbát ejtene a stílusodon.
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