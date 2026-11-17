Összegyűjtöttük azokat az ámulatba ejtő kabátokat, amelyekkel idén ősszel a legszürkébb hétköznapjaidba is új színt vihetsz!

A hétvégén beköszöntöttek az első igazán hűvös reggelek és biztosan te is sürgető kényszert éreztél, hogy néhány extra réteget ölts magadra.

A csillagjegyed elárulja, milyen munkában teljesedsz ki igazán A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Rövidített, steppelt pufidzseki

A zord, szeles napokon sem kell lemondanod a kifinomult megjelenésről, hála az újgenerációs, rövidített pufidzsekiknek. A tervezők teljesen megfosztották ezt a kategóriát a tipikus, túlzottan sportos és bumfordi jellegtől, helyette egy letisztult, modern volument alkottak.

A finom steppelés és a fegyelmezett vonalvezetés révén ez a darab gondoskodik a maximális melegségről anélkül, hogy csorbát ejtene a stílusodon. Olvass még a témában Valójában csak heti ennyiszer kellene lefürödni – a bőrgyógyászok szerint 10 őszi trend, amiért megőrülnek a divatrajongók – te melyiket vállalod be? A világ összes alvása sem segít azon, hogy 36 éves vagyok Így válaszd ki a legjobb frizurát az arcformádhoz

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.