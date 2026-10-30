6 növény, amiről azt tartják, hogy a gyógyulást jelképezi

Vannak időszakok, amikor nem nagy dolgokra vágysz, csak arra, hogy végre minden egy kicsit könnyebb legyen. Ilyenkor egy szál virág is többet jelenthet egyszerű dekorációnál: a reményt, az újrakezdést vagy éppen azt, hogy a nehéz napok után is jöhet valami jó.

Egyes virágokhoz évszázadok óta ilyen jelentéseket társítanak, és bár a szimbolikájuk kultúránként változhat, közös bennük, hogy a megújulásra emlékeztetnek. Mutatunk 6 olyan növényt, amelynek a hagyományok szerint a gyógyuláshoz vagy a lelki felépüléshez is köze van.

4 csillagjegy, akinek év végére rendeződik a pénzügyi helyzete A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Pünkösdi rózsa – a gyógyulás és a boldogság jelképe

A pünkösdi rózsa nemcsak a romantikus kertek egyik látványos kedvence: egyes hagyományokban a gyógyulást, az életet, a boldogságot és a jólétet is jelképezi. A növény neve az ókori görög mitológiához is kapcsolódik: Paión az istenek orvosaként szerepel a történetekben.

Nem véletlen, hogy a bazsarózsához a gyógyító erő képzete is társult. Ha olyan virágot keresel, amelynek a jelentése a felépüléshez és az életörömhöz kötődik, ez különösen szép választás lehet. Olvass még a témában A Skorpió-szezon inspirációi: mély tónusok, titokzatos hangulat és kuckós dekorációk a sejtelmes otthonért Így vigyél finom halloweeni hangulatot a lakásba giccs nélkül Mit vigyél a temetőbe? 7 virág, amely más-más érzelmet fejez ki Az állásinterjún törvénytelen dolgot kérdeztek tőlem – ezt válaszoltam rá

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.