október 30. Alfonz napja Ma: 16°C Holnap: 14°C ☁️
október 30. Alfonz napja Ma: 16°C Holnap: 14°C ☁️
6 növény, amiről azt tartják, hogy a gyógyulást jelképezi
Unsplash

Címlap / Otthon / Kert és terasz / 6 növény, amiről azt tartják, hogy a...

6 növény, amiről azt tartják, hogy a gyógyulást jelképezi

Fehér Dia
Írta 2026.10.30.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Vannak időszakok, amikor nem nagy dolgokra vágysz, csak arra, hogy végre minden egy kicsit könnyebb legyen. Ilyenkor egy szál virág is többet jelenthet egyszerű dekorációnál: a reményt, az újrakezdést vagy éppen azt, hogy a nehéz napok után is jöhet valami jó.

Egyes virágokhoz évszázadok óta ilyen jelentéseket társítanak, és bár a szimbolikájuk kultúránként változhat, közös bennük, hogy a megújulásra emlékeztetnek. Mutatunk 6 olyan növényt, amelynek a hagyományok szerint a gyógyuláshoz vagy a lelki felépüléshez is köze van.

4 csillagjegy, akinek év végére rendeződik a pénzügyi helyzete

1. Pünkösdi rózsa – a gyógyulás és a boldogság jelképe

A pünkösdi rózsa nemcsak a romantikus kertek egyik látványos kedvence: egyes hagyományokban a gyógyulást, az életet, a boldogságot és a jólétet is jelképezi. A növény neve az ókori görög mitológiához is kapcsolódik: Paión az istenek orvosaként szerepel a történetekben.

Pünkösdi rózsa
Unsplash

Nem véletlen, hogy a bazsarózsához a gyógyító erő képzete is társult. Ha olyan virágot keresel, amelynek a jelentése a felépüléshez és az életörömhöz kötődik, ez különösen szép választás lehet.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett

Ezeket olvassák most

6 dolog, amit soha nem csinál egy boldog párkapcsolatban élő férfi

6 dolog, amit soha nem csinál egy boldog párkapcsolatban élő férfi

A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai

A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai

4 csillagjegy, akiknek véget ér a balszerencse sorozata novemberben

4 csillagjegy, akiknek véget ér a balszerencse sorozata novemberben

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Napi horoszkóp 2026. október 30. – Feszült hangulatban telik a nap

Napi horoszkóp 2026. október 30. – Feszült hangulatban telik a nap

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.