6 növény, amiről azt tartják, hogy a gyógyulást jelképezi

Egyes virágokhoz évszázadok óta ilyen jelentéseket társítanak, és bár a szimbolikájuk kultúránként változhat, közös bennük, hogy a megújulásra emlékeztetnek. Mutatunk 6 olyan növényt, amelynek a hagyományok szerint a gyógyuláshoz vagy a lelki felépüléshez is köze van.
1. Pünkösdi rózsa – a gyógyulás és a boldogság jelképe
A pünkösdi rózsa nemcsak a romantikus kertek egyik látványos kedvence: egyes hagyományokban a gyógyulást, az életet, a boldogságot és a jólétet is jelképezi. A növény neve az ókori görög mitológiához is kapcsolódik: Paión az istenek orvosaként szerepel a történetekben.
Nem véletlen, hogy a bazsarózsához a gyógyító erő képzete is társult. Ha olyan virágot keresel, amelynek a jelentése a felépüléshez és az életörömhöz kötődik, ez különösen szép választás lehet.
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