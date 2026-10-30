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„Tombol, ha kikap a videójátékban” – 20 dolog, amit egy felnőtt férfinak már nem lenne szabad
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„Tombol, ha kikap a videójátékban” – 20 dolog, amit egy felnőtt férfinak már nem lenne szabad

Szőke Angéla
Írta 2026.10.30.
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Nőket kérdeztünk arról, mi az a szokás, amiből a pasijuknak ideje lenne végre kinőnie. A válaszok meglepően sokszor ugyanazokra a mintákra mutattak rá.

Vita

Képes vérre menő vitákat folytatni online. Órákon keresztül képes idegenekkel vitatkozni a kommentszekcióban. Engem talán 15 éves koromban izgatott utoljára, hogy egy internetes valaki mit gondol rólam, vagy hogy meggyőzzem az illetőt igazamról. Kit érdekel, mit gondolnak…?!

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A szívesség

Együtt élünk évek óta, és a mai napig úgy tesz, mintha szívességet tenne nekem azzal, hogy néha elmosogat vagy kiporszívózik.

Az áldozat

Az exem örök áldozat volt, aki minden kudarcát másokra fogta: a tanáraira, a szüleire, a főnökére – vagy ha nem személyre, akkor a körülményekre, az időjárásra, a bolygók állására. Bármire, csak neki ne kelljen soha semmiért felelősséget vállalnia, és elismernie, hogy hibázott.

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Szakításkor mondtam neki, hogy értem, hogy könnyebb mindig mást hibáztatni, de 35 évesen illene már magára venni a tetteit.

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