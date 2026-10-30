„Tombol, ha kikap a videójátékban” – 20 dolog, amit egy felnőtt férfinak már nem lenne szabad

Vita
Képes vérre menő vitákat folytatni online. Órákon keresztül képes idegenekkel vitatkozni a kommentszekcióban. Engem talán 15 éves koromban izgatott utoljára, hogy egy internetes valaki mit gondol rólam, vagy hogy meggyőzzem az illetőt igazamról. Kit érdekel, mit gondolnak…?!
A szívesség
Együtt élünk évek óta, és a mai napig úgy tesz, mintha szívességet tenne nekem azzal, hogy néha elmosogat vagy kiporszívózik.
Az áldozat
Az exem örök áldozat volt, aki minden kudarcát másokra fogta: a tanáraira, a szüleire, a főnökére – vagy ha nem személyre, akkor a körülményekre, az időjárásra, a bolygók állására. Bármire, csak neki ne kelljen soha semmiért felelősséget vállalnia, és elismernie, hogy hibázott.
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