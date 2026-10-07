„Amikor megláttam a katicát, tudtam, hogy a nagyi még mindig itt van” – Szeretteink üzenetei a síron túlról

Hogy ezek valóban üzenetek-e a túlvilágról, azt senki nem tudja biztosan.
„Amikor megláttam a katicát, tudtam, hogy a nagyi még mindig itt van”
„A nagymamámmal nagyon szoros volt a kapcsolatom. Gyerekkoromban minden nyarat nála töltöttem, és amikor már felnőttem, akkor is rendszeresen beszéltünk telefonon, amikor pedig beköltözött a városba, minden hétvégén meglátogattam. Ő volt az az ember, akinek tényleg mindent el lehetett mondani” – emlékszik vissza a 34 éves Zsuzsa.
„Amikor meghalt, hónapokig kerültem a lakását. Tudtam, hogy előbb-utóbb össze kell pakolnunk, de egyszerűen nem bírtam bemenni úgy, hogy már nem lesz ott. Végül egy szombaton anyukámmal nekiálltunk. Délutánra már teljesen elfáradtam, és leültem a régi foteljába. Pont ugyanoda, ahol gyerekként annyiszor ültem mellette. Hirtelen borzasztóan erősen éreztem a hiányát. Azt mondtam félhangosan: „Nagyi, ha tényleg itt vagy valahol, akkor most már adhatsz valami jelet.”
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