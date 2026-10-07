„Amikor megláttam a katicát, tudtam, hogy a nagyi még mindig itt van” – Szeretteink üzenetei a síron túlról

Amikor elveszítünk valakit, akit nagyon szerettünk, sokáig mindenhol őt keressük – egy ismerős illatban, egy régi dalban vagy egy teljesen hétköznapi pillanatban. Az alábbi történetek főszereplői olyan momentumokat éltek át, amelyeket egyszerűen nem tudtak puszta véletlenként elkönyvelni.

Hogy ezek valóban üzenetek-e a túlvilágról, azt senki nem tudja biztosan.

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„Amikor megláttam a katicát, tudtam, hogy a nagyi még mindig itt van”

„A nagymamámmal nagyon szoros volt a kapcsolatom. Gyerekkoromban minden nyarat nála töltöttem, és amikor már felnőttem, akkor is rendszeresen beszéltünk telefonon, amikor pedig beköltözött a városba, minden hétvégén meglátogattam. Ő volt az az ember, akinek tényleg mindent el lehetett mondani” – emlékszik vissza a 34 éves Zsuzsa.

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„Amikor meghalt, hónapokig kerültem a lakását. Tudtam, hogy előbb-utóbb össze kell pakolnunk, de egyszerűen nem bírtam bemenni úgy, hogy már nem lesz ott. Végül egy szombaton anyukámmal nekiálltunk. Délutánra már teljesen elfáradtam, és leültem a régi foteljába. Pont ugyanoda, ahol gyerekként annyiszor ültem mellette. Hirtelen borzasztóan erősen éreztem a hiányát. Azt mondtam félhangosan: „Nagyi, ha tényleg itt vagy valahol, akkor most már adhatsz valami jelet.” Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 15. a numerológia szerint – befelé fordulás és lassítás Ezt hozza 2026. október 3. a numerológia szerint: kaland és szabadság 6 hangulatos őszi hobbi, ami segít legyőzni az évszakváltás okozta rosszkedvet „A születésnapomon derült ki, hogy az egész család hazudott nekem” – Titkok, amelyek évekig rejtve maradtak

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