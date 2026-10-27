Ebből a 3 csillagjegyből került ki eddig a legtöbb híres ember

Lady Gaga, Harry Styles és Beyoncé csillagjegye is szerepel a lista élmezőnyében – nézd meg, melyik három jegyből került ki a legtöbb híres ember!

Vajon a születési jegyünknek köze lehet ahhoz, hogy mennyire válunk ismertté? Bár a hírnév természetesen nem a horoszkópon múlik, egy statisztika érdekes különbségeket mutat az egyes csillagjegyek között. A Kos, a Vízöntő és a Szűz különösen előkelő helyen szerepel a vizsgált hírességek között.

5 csillagjegy, aki született vezető: rájuk mindenki hallgat A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos – Lady Gaga és Robert Downey Jr. is ezt a jegyet képviseli

Egy közel hatezer ismert ember születési adatait vizsgáló adatbázisban a Kos végzett az első helyen: a vizsgált személyek közül 532-en születtek ebben a jegyben. Az asztrológia szerint a Kosra jellemző a kezdeményezőkészség, a bátorság és a versenyszellem, amelyek jól illeszkedhetnek azokhoz a pályákhoz, ahol fontos az önálló fellépés és a kitartás.

A híres Kosok között találjuk Lady Gagát, aki énekesként és előadóként egyedi stílusával vált világszerte ismertté, valamint Robert Downey Jr. színészt, aki hosszú pályafutása során számos emlékezetes szerepben bizonyított. Emma Watson színésznő és Mariah Carey énekesnő szintén ebben a jegyben született. Különböző területeken értek el sikereket, de mindannyian a saját szakmájuk meghatározó alakjai közé kerültek. Olvass még a témában Az örök panaszkodók, a kapcsolati drámázók és az életmódguruk: emberek, akiknek nem adok többé teret az életemben „Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk 3 dolog, amiért a nőket megszégyenítik, a férfiakat meg megdicsérik A toxikus munkahelyem leggonoszabb trükkje: elhitették velem, hogy nem vagyok elég jó

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