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Ebből a 3 csillagjegyből került ki eddig a legtöbb híres ember
Unsplash

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Ebből a 3 csillagjegyből került ki eddig a legtöbb híres ember

Farkas Izabella
Írta 2026.10.27.
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Lady Gaga, Harry Styles és Beyoncé csillagjegye is szerepel a lista élmezőnyében – nézd meg, melyik három jegyből került ki a legtöbb híres ember!

Vajon a születési jegyünknek köze lehet ahhoz, hogy mennyire válunk ismertté? Bár a hírnév természetesen nem a horoszkópon múlik, egy statisztika érdekes különbségeket mutat az egyes csillagjegyek között. A Kos, a Vízöntő és a Szűz különösen előkelő helyen szerepel a vizsgált hírességek között.

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Kos – Lady Gaga és Robert Downey Jr. is ezt a jegyet képviseli

Egy közel hatezer ismert ember születési adatait vizsgáló adatbázisban a Kos végzett az első helyen: a vizsgált személyek közül 532-en születtek ebben a jegyben. Az asztrológia szerint a Kosra jellemző a kezdeményezőkészség, a bátorság és a versenyszellem, amelyek jól illeszkedhetnek azokhoz a pályákhoz, ahol fontos az önálló fellépés és a kitartás.

A híres Kosok között találjuk Lady Gagát, aki énekesként és előadóként egyedi stílusával vált világszerte ismertté, valamint Robert Downey Jr. színészt, aki hosszú pályafutása során számos emlékezetes szerepben bizonyított. Emma Watson színésznő és Mariah Carey énekesnő szintén ebben a jegyben született. Különböző területeken értek el sikereket, de mindannyian a saját szakmájuk meghatározó alakjai közé kerültek.

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