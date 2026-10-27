Unod a kék farmert? Ezekkel a színekkel kísérletezz idén ősszel

Unod már a klasszikus kék farmert? 2026 őszén a szürke és a barna denim, a leopárdminta, a látványos díszítések és a fehér farmer is új lendületet adhat a ruhatáradnak. Mutatjuk, hogyan kombináld ezeket a trendi darabokat, és miért mutatnak különösen jól a fehér farmerből, barna velúrkabátból és loaferekből álló szettek.
1. A szürke farmer a minimalista őszi szettek új kedvence
A szürke farmer azoknak is remek választás, akik szeretik a visszafogott, könnyen kombinálható darabokat, de már unják a klasszikus kék változatot. A világos hamuszürkétől a mosott grafiton át egészen a mély antracitig többféle árnyalat közül választhatsz, és mindegyik más hangulatot ad az összeállításnak.
A szürke farmer fekete bőrdzsekivel, fehér pólóval és bokacsizmával kissé rockos, városi hatást kelt, míg egy vajszínű kötött pulóverrel és hosszú gyapjúkabáttal letisztultabb, elegánsabb lesz. Ha igazán mai megjelenésre vágysz, próbáld ki egy hozzá illő szürke farmerdzsekivel vagy blézerrel is. A tónusos összeállítás különösen jól mutat, ha eltérő anyagokat, például farmert, gyapjút és bőrt kombinálsz.
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