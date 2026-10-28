8 visszatérő trend, aminek idén ősszel nem tudok ellenállni

Pedig tavaly ilyenkor még ünnepélyesen megfogadtam, hogy idén már tényleg nem veszek meg mindent, ami megtetszik. Nos, ez a fogadalom körülbelül október első hetéig tartott.
Az idei őszi trendek között ráadásul több olyan darab is van, aminek különösen nehéz ellenállni. Visszatérnek régi kedvencek, kapunk néhány játékosabb mintát, és akadnak olyan alapdarabok is, amelyek most egy kicsit izgalmasabb formában térnek vissza. Mutatom, melyek azok a trendek, amelyekből én legalább egyet már biztosan hazavinnék.
Bohókás kötöttek
Az ősz egyik legjobb része, hogy végre elő lehet venni a kötött pulóvereket és kardigánokat, idén pedig egyáltalán nem kell megelégedni az unalmas, egyszínű darabokkal. Jöhetnek az állatminták, a játékos motívumok és azok a kötöttek, amelyeknek már messziről látszik, hogy nem egy irodai alapdarabról van szó.
Olvass még a témában
Miért kiált a bőröd a nyár után? Teszteld, milyen regeneráló rutinra van szükséged szeptemberben
Japán hajmosási rituálé: a gyorsabb növekedés és az ellenállhatatlan fény titka
A 8 legjobb kézmosó ekcémára, bőrgyógyász ajánlásával
A nagyis szoknya és a magassarkú balerinacipő – a kombináció, ami idén ősszel mindent visz
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.