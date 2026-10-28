8 visszatérő trend, aminek idén ősszel nem tudok ellenállni

Az ősz nálam valahogy mindig veszélyes időszak: elég meglátnom egy jó kardigánt, egy új farmert vagy egy érdekesebb kabátot, és máris elkezdem fejben átrendezni a gardróbomat.

Pedig tavaly ilyenkor még ünnepélyesen megfogadtam, hogy idén már tényleg nem veszek meg mindent, ami megtetszik. Nos, ez a fogadalom körülbelül október első hetéig tartott.

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Az idei őszi trendek között ráadásul több olyan darab is van, aminek különösen nehéz ellenállni. Visszatérnek régi kedvencek, kapunk néhány játékosabb mintát, és akadnak olyan alapdarabok is, amelyek most egy kicsit izgalmasabb formában térnek vissza. Mutatom, melyek azok a trendek, amelyekből én legalább egyet már biztosan hazavinnék.

Bohókás kötöttek

Zalando / Next kardigán

Reserved / Állatmintás kardigán

Az ősz egyik legjobb része, hogy végre elő lehet venni a kötött pulóvereket és kardigánokat, idén pedig egyáltalán nem kell megelégedni az unalmas, egyszínű darabokkal. Jöhetnek az állatminták, a játékos motívumok és azok a kötöttek, amelyeknek már messziről látszik, hogy nem egy irodai alapdarabról van szó. Olvass még a témában Miért kiált a bőröd a nyár után? Teszteld, milyen regeneráló rutinra van szükséged szeptemberben Japán hajmosási rituálé: a gyorsabb növekedés és az ellenállhatatlan fény titka A 8 legjobb kézmosó ekcémára, bőrgyógyász ajánlásával A nagyis szoknya és a magassarkú balerinacipő – a kombináció, ami idén ősszel mindent visz

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