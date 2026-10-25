Megoldások a konyhai szag ellen, ha nincs elszívód

Elszívó nélkül is csökkentheted a főzés közben keletkező kellemetlen szagokat. Mutatjuk, hogyan segíthet a ventilátor, a szódabikarbóna, az aktív szén és néhány egyszerű konyhai szokás.

Nem kell, hogy órákig terjengjen a lakásban a sült hagyma, az olaj vagy a hal szaga, csak azért, mert nincs konyhai elszívód. Néhány egyszerű, olcsó módszerrel már főzés közben is sokat tehetsz azért, hogy a kellemetlen illatok ne üljék meg a lakást. Mutatjuk a praktikus megoldásokat, amelyekkel akkor is frissebb maradhat a levegő, ha nincs lehetőséged páraelszívót felszerelni.

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Már főzés közben sokat tehetsz a szagok ellen

A kellemetlen szagok ellen a leghatékonyabb, ha nem várod meg, amíg az egész lakást ellepik. Használj fedőt, amikor csak lehet: a levesek, szószok és párolt ételek illata így kevésbé jut a levegőbe, ráadásul a főzés is energiatakarékosabb lehet.

Olajban sütéskor különösen sokat számít, hogy ne hevítsd túl az olajat, mert a füst és az égett szag könnyen megül a textileken is.

Ha gyakran sütsz olajban, érdemes fröccsenésgátló fedőt használni. Ez nem helyettesíti az elszívót, de mérsékelheti az olaj szétszóródását, és megkönnyítheti a tűzhely környékének tisztán tartását. A főzés után pedig minél hamarabb mosd el a zsíros edényeket, és töröld át a főzőlapot, mert a lerakódott zsír később is kellemetlen szagokat áraszthat. Olvass még a témában Így távolíthatod el a vörösborfoltot otthon: bevált módszerek ruhára, szőnyegre és kárpitra A narancs 7 meglepő felhasználási módja, amit nem sejtenél 6 baki, amitől az őszi színek teljesen elrontják a szoba hangulatát Mid-century modern bútorok: Milyen kincseket érdemes keresni a bolhapiacokon?

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