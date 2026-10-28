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Az ősz legelegánsabb körömszínei: nem fogsz tudni választani
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Az ősz legelegánsabb körömszínei: nem fogsz tudni választani

Kende Kíra
Írta 2026.10.28.
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Idén ősszel három árnyalat uralja a terepet, és mindhárom könnyen illeszthető a hétköznapokba is, nem csak az ünnepi alkalmakba.

Az őszi manikűr nem csak a bordóról és a barnáról szól: ebben az időszakban a visszafogott, elegáns árnyalatok is különösen jól mutatnak a körmökön. A tejes bézstől a mély szilván át a füstös rózsaszínig számtalan gyönyörű szín közül választhatsz, amelyek a legegyszerűbb megjelenést is kifinomultabbá teszik.

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Miért pont ezek a színek hódítanak most

A sötét, vörösbe hajló árnyalatok nem véletlenül térnek vissza minden ősszel: ezek azok a színek, amelyek a napfény csökkenésével is élénknek hatnak, miközben a bőrtónushoz szinte mindig passzolnak. A bordó, a merlot és a fűszeres cseresznye mind ebbe a családba tartozik, csak más-más arányban keveredik bennük a kék, a barna és a piros alaptónus.

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