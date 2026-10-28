Az ősz legelegánsabb körömszínei: nem fogsz tudni választani

Az őszi manikűr nem csak a bordóról és a barnáról szól: ebben az időszakban a visszafogott, elegáns árnyalatok is különösen jól mutatnak a körmökön. A tejes bézstől a mély szilván át a füstös rózsaszínig számtalan gyönyörű szín közül választhatsz, amelyek a legegyszerűbb megjelenést is kifinomultabbá teszik.
Miért pont ezek a színek hódítanak most
A sötét, vörösbe hajló árnyalatok nem véletlenül térnek vissza minden ősszel: ezek azok a színek, amelyek a napfény csökkenésével is élénknek hatnak, miközben a bőrtónushoz szinte mindig passzolnak. A bordó, a merlot és a fűszeres cseresznye mind ebbe a családba tartozik, csak más-más arányban keveredik bennük a kék, a barna és a piros alaptónus.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.