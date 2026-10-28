5 furcsa takarítási trükk, ami elsőre viccesnek tűnik, mégis működhet

A legtöbb takarítási tanács ugyanazt a hármat ismétli: szódabikarbóna, ecet, citrom. Vannak azonban olyan házi megoldások, amelyek első hallásra teljesen értelmetlennek tűnnek, mégis évtizedek óta visszatérnek a nagymamák és a nemzetközi háztartási blogok tippjei között is.

Öt ilyen trükköt szedtünk össze, amelyek mögött egyszerű fizikai vagy kémiai magyarázat áll, nem csak a véletlen.

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1. Rizs a keskeny nyakú edények tisztításához

A váza, a termosz vagy a kávéskanna alja gyakran olyan szűk, hogy kefével esély sincs beférni, pedig éppen ott rakódik le a legtöbb makacs folt. A megoldás egy marék nyers rizs, amit kevés langyos, mosogatószeres vízzel együtt öntünk az edénybe, majd alaposan megrázzuk. A rizsszemek enyhén csiszoló hatásúak, súrolják a felületet anélkül, hogy karcot hagynának, a víz pedig közben felold mindent, amit a rizs lesúrolt.

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