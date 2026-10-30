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3 csillagjegy, aki képtelen visszakérni a pénzt, amit kölcsönadott
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3 csillagjegy, aki képtelen visszakérni a pénzt, amit kölcsönadott

Farkas Izabella
Írta 2026.10.30.
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Három csillagjegy inkább lemond a kölcsönadott pénzről, mintsem kellemetlen beszélgetésbe bonyolódjon. Vajon te is közéjük tartozol?

Van, aki gondolkodás nélkül emlékezteti az ismerősét a tartozására, más viszont hónapokig vár, hátha a másik magától rendezi az adósságát. Három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy a kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében inkább lemondjon a kölcsönadott pénzről.

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Nem arról van szó, hogy ne vennék észre, ha nem kapják vissza, amit adtak. Sokkal inkább a konfliktuskerülés, a kínos helyzetektől való félelem és a kapcsolataik megóvása állhat a háttérben.

Mérleg: inkább veszítsen, mint veszekedjen

A Mérleg számára a harmónia szinte szent dolog. Ha kölcsönad egy barátjának, és az hónapok múlva sem hozza szóba a visszafizetést, inkább hallgat, mintsem olyan helyzetet teremtsen, amelyből vita alakulhat ki.

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