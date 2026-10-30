7 darab az őszi mikrotrendekből, aminek képtelenség ellenállni

Nem kell minden szezonban lecserélned a fél gardróbodat ahhoz, hogy frissebbnek érezd a ruhatáradat. Összeszedtem hét olyan darabot, amelyet én is szívesen a kosaramba tennék – és azt is megmutatom, hogyan viselheted őket a hétköznapokban.

Nem kell minden szezonban lecserélned a fél gardróbodat ahhoz, hogy frissebbnek érezd a ruhatáradat. Néha elég egy különleges szabású felső, egy jól eltalált kiegészítő vagy egy olyan kabát, amely a legegyszerűbb farmeres szettet is új szintre emeli.

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Az idei őszön a galléros kötöttek, a kendők, a földszínek és az állatmintás részletek is megérnek egy pillantást, ráadásul ezeket a trendeket nem csak a kifutón lehet elképzelni. Összeszedtem hét olyan darabot, amelyet én is szívesen a kosaramba tennék – és azt is megmutatom, hogyan viselheted őket a hétköznapokban.

Galléros póló

Stradivarius / Galléros póló

A galléros felsőkben az a jó, hogy egyszerre hozzák a sportos és az elegáns stílust, így akkor is jól működnek, ha nem szeretsz túl sokat gondolkodni a reggeli öltözködésen. A csíkos, kötött változat különösen jó választás őszre, hiszen farmerrel, szövetnadrággal és egy egyszerű midi szoknyával is könnyen kombinálhatod. Olvass még a témában Honnan tudod, hogy lejárt a parfümöd szavatossága? Kiderítettük Így nem mutat szélesebbnek a kötött pulcsi: 5 egyszerű stylist-trükk A felragasztós műkörmök újra hódítanak – de vajon tönkreteszed vele a körmödet? A csendes luxus őszi kiadása: darabok, amik nem kerülnek sokba, mégis prémiumnak tűnnek

Egy barna övvel és mokaszinnal kicsit preppy hangulatot adhatsz neki, de lazább farmerrel és sneakerrel is remekül mutat. Ha már unod a sima pulóvereket, de még nem szeretnél teljesen inges irányba indulni, ez pont az a köztes megoldás, amit érdemes kipróbálnod.

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