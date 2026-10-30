október 30. Alfonz napja Ma: 16°C Holnap: 14°C ☁️
október 30. Alfonz napja Ma: 16°C Holnap: 14°C ☁️
7 darab az őszi mikrotrendekből, aminek képtelenség ellenállni
Depositphotos

Címlap / Stílus / Divat / 7 darab az őszi mikrotrendekből, aminek...

7 darab az őszi mikrotrendekből, aminek képtelenség ellenállni

Fehér Dia
Írta 2026.10.30.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Nem kell minden szezonban lecserélned a fél gardróbodat ahhoz, hogy frissebbnek érezd a ruhatáradat. Összeszedtem hét olyan darabot, amelyet én is szívesen a kosaramba tennék – és azt is megmutatom, hogyan viselheted őket a hétköznapokban.

Nem kell minden szezonban lecserélned a fél gardróbodat ahhoz, hogy frissebbnek érezd a ruhatáradat. Néha elég egy különleges szabású felső, egy jól eltalált kiegészítő vagy egy olyan kabát, amely a legegyszerűbb farmeres szettet is új szintre emeli.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben

Az idei őszön a galléros kötöttek, a kendők, a földszínek és az állatmintás részletek is megérnek egy pillantást, ráadásul ezeket a trendeket nem csak a kifutón lehet elképzelni. Összeszedtem hét olyan darabot, amelyet én is szívesen a kosaramba tennék – és azt is megmutatom, hogyan viselheted őket a hétköznapokban.

Galléros póló

Galléros póló
Stradivarius / Galléros póló

A galléros felsőkben az a jó, hogy egyszerre hozzák a sportos és az elegáns stílust, így akkor is jól működnek, ha nem szeretsz túl sokat gondolkodni a reggeli öltözködésen. A csíkos, kötött változat különösen jó választás őszre, hiszen farmerrel, szövetnadrággal és egy egyszerű midi szoknyával is könnyen kombinálhatod.

Olvass még a témában

Egy barna övvel és mokaszinnal kicsit preppy hangulatot adhatsz neki, de lazább farmerrel és sneakerrel is remekül mutat. Ha már unod a sima pulóvereket, de még nem szeretnél teljesen inges irányba indulni, ez pont az a köztes megoldás, amit érdemes kipróbálnod.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/7
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint?

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, akiknek véget ér a balszerencse sorozata novemberben

4 csillagjegy, akiknek véget ér a balszerencse sorozata novemberben

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Napi horoszkóp 2026. október 30. – Feszült hangulatban telik a nap

Napi horoszkóp 2026. október 30. – Feszült hangulatban telik a nap

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.