Napi horoszkóp 2026. november 2. – Új lendületre kapsz

November első vasárnapja a feltöltődésről és a nyugodt kikapcsolódásról szól. Nézd meg, mire számíthatsz ma a csillagjegyed szerint szerelemben, munkában és a hétköznapokban!

November 2-án különleges égi hatások formálják a hangulatunkat: a hajnali égbolton a Hold, a Mars, a Jupiter és a Regulus látványos együttállása az Oroszlán energiáit erősíti. Ez a konstelláció bátorságot, tettrekészséget és új lendületet hozhat, így olyan helyzetekben is könnyebben kiállhatunk magunkért, amelyek korábban bizonytalanságot okoztak. A háttérben azonban a retrográd Merkúr és Vénusz arra figyelmeztet, hogy a múlt lezáratlan kérdései, régi sérelmek és kapcsolati dilemmák még visszatérhetnek. A hétfő így egyszerre kínál lehetőséget a határozott előrelépésre és az őszinte önvizsgálatra.

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Holnap reggel ne kelljen keresgélned Küldjük a napi horoszkópot Messengerben, ingyen. Bármikor leiratkozhatsz. Kérem Messengerben

Kos napi horoszkóp

Ma reggel talán nehezebben indulsz, mint máskor. A hét utolsó napján a tested egyértelműen jelzi, hogy ideje lassítani. Ne erőltesd, hogy minden tervet kipipálj, inkább válaszd ki azt az egy dolgot, ami tényleg fontos, és azt csináld meg nyugodtan. A többi várhat holnapig. Jót tesz, ha kicsit kiszellőzteted a fejed egy sétával vagy egy laza beszélgetéssel.

A kapcsolataidban ma békülékenyebb vagy, mint általában. Ha az elmúlt napokban volt egy kisebb nézeteltérés valakivel, most jó alkalom lehet tisztázni a dolgokat. Nem kell nagy szavakat használni, elég egy őszinte mondat. Pénzügyi téren ne hozz ma elhamarkodott döntést, főleg ha valami nagyobb vásárlásról van szó. Aludj rá egyet, holnap tisztább fejjel látod majd, megéri-e. Olvass még a témában Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül A gyerekes videó nem más, mint kizsákmányolás – Ezért kellene a közösségi médiában betiltani a videókat, amin gyerekek szerepelnek „A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei „Azért tette tönkre a blúzom, mert elmentem bulizni a csajokkal” – A bántalmazás finom formái a párkapcsolatban

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