november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 10°C 🌦️
november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 10°C 🌦️
Napi horoszkóp 2026. november 2. – Új lendületre kapsz
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Napi horoszkóp / Napi horoszkóp 2026. november 2. – Új...

Napi horoszkóp 2026. november 2. – Új lendületre kapsz

Arany Inez
Írta 2026.11.02.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

November első vasárnapja a feltöltődésről és a nyugodt kikapcsolódásról szól. Nézd meg, mire számíthatsz ma a csillagjegyed szerint szerelemben, munkában és a hétköznapokban!

November 2-án különleges égi hatások formálják a hangulatunkat: a hajnali égbolton a Hold, a Mars, a Jupiter és a Regulus látványos együttállása az Oroszlán energiáit erősíti. Ez a konstelláció bátorságot, tettrekészséget és új lendületet hozhat, így olyan helyzetekben is könnyebben kiállhatunk magunkért, amelyek korábban bizonytalanságot okoztak. A háttérben azonban a retrográd Merkúr és Vénusz arra figyelmeztet, hogy a múlt lezáratlan kérdései, régi sérelmek és kapcsolati dilemmák még visszatérhetnek. A hétfő így egyszerre kínál lehetőséget a határozott előrelépésre és az őszinte önvizsgálatra.

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek?

Kos napi horoszkóp

Ma reggel talán nehezebben indulsz, mint máskor. A hét utolsó napján a tested egyértelműen jelzi, hogy ideje lassítani. Ne erőltesd, hogy minden tervet kipipálj, inkább válaszd ki azt az egy dolgot, ami tényleg fontos, és azt csináld meg nyugodtan. A többi várhat holnapig. Jót tesz, ha kicsit kiszellőzteted a fejed egy sétával vagy egy laza beszélgetéssel.

A kapcsolataidban ma békülékenyebb vagy, mint általában. Ha az elmúlt napokban volt egy kisebb nézeteltérés valakivel, most jó alkalom lehet tisztázni a dolgokat. Nem kell nagy szavakat használni, elég egy őszinte mondat. Pénzügyi téren ne hozz ma elhamarkodott döntést, főleg ha valami nagyobb vásárlásról van szó. Aludj rá egyet, holnap tisztább fejjel látod majd, megéri-e.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/12
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akinek októberben váratlan kiadása lesz

Ezeket olvassák most

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

Ez a 4 csillagjegy még az ősszel elutasítással fog szembesülni

Ez a 4 csillagjegy még az ősszel elutasítással fog szembesülni

A sógorom kölcsönkérte a kocsinkat, aztán karcosan hozta vissza – ekkor mondtam ki, amit addig nem mertem

A sógorom kölcsönkérte a kocsinkat, aztán karcosan hozta vissza – ekkor mondtam ki, amit addig nem mertem

5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot

5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot

Ez az 5 csillagjegy mindig háromszor ellenőrzi, bezárta-e az ajtót, mielőtt elmegy otthonról

Ez az 5 csillagjegy mindig háromszor ellenőrzi, bezárta-e az ajtót, mielőtt elmegy otthonról

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.