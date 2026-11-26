Véleménycikk: Schuszter Borka
Bevallom, néha irigylem azokat, akik nem követik a híreket. Akik nem tudják, mi történt az Országgyűlésben, milyen újabb konfliktus robbant ki a világban, ki mit mondott, és éppen melyik intézmény működése került veszélybe. Akik reggel nem azzal kezdik a napot, hogy megpróbálják feldolgozni az előző huszonnégy óra eseményeit, és este sem azzal fekszenek le, hogy még gyorsan megnézik, történt-e valami, amiről feltétlenül tudniuk kellene.
Néha egészen vonzónak tűnik egy ilyen élet. Csakhogy szerintem van egy apró probléma ezzel a hozzáállással: a világ attól még ugyanúgy működik tovább, hogy mi nem akarunk tudni róla, csak éppen nélkülünk teszi ezt.
A megkérdezettek fele úgy gondolja, túl sok hírt fogyasztunk, 43 százalékuk pedig boldogabbnak tartja azokat, akik kevés vagy egyáltalán semennyi hírrel nem találkoznak.
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A hírfogyasztás ma sokszor olyan, mintha valaki folyamatosan egy nyitott ablakon keresztül engedné be a lakásába a világ összes problémáját. Háborúk, gazdasági válságok, politikai botrányok, természeti katasztrófák, társadalmi igazságtalanságok követik egymást, és miközben az ember csak szeretne nyugodtan meginni egy kávét, már a harmadik világvége zajlik a telefonján.
Nem gondolom, hogy mindenkinek napi több órát kellene hírolvasással töltenie. Sőt, kifejezetten egészségesnek tartom, ha időnként tudatosan kikapcsoljuk az értesítéseket, nem nézünk híradót vacsora közben, és nem próbáljuk minden egyes történésre azonnal kialakítani a véleményünket. A mentális egészségünknek szüksége van arra, hogy ne legyünk állandó készenléti állapotban.
De szerintem óriási különbség van aközött, hogy valaki időnként szünetet tart, és aközött, hogy tudatosan elzárkózik mindentől, ami kényelmetlen.
Mert a hírek nem csupán kellemetlen információk, amelyek elrontják a hangulatunkat. Arról is szólnak, hogy milyen világban élünk, milyen döntések születnek a nevünkben, hogyan változnak a jogaink, a lehetőségeink, és kiknek az érdekei érvényesülnek körülöttünk.
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Ahhoz, hogy egyáltalán értelmes döntéseket hozhassunk, tudnunk kell, mi történik. Nem kell mindenkinek politikai elemzővé válnia, de az sem működőképes hozzáállás, ha egyszerűen másokra bízzuk a tájékozódást, a kérdezést és az ellenőrzést.
Ráadásul a tájékozatlanság nem feltétlenül jelent politikamentes, békés életet. Legfeljebb azt, hogy később, felkészületlenebbül találkozunk a következményekkel.
Nem akarom romantizálni a hírfogyasztást. Nem gondolom, hogy attól jobb ember valaki, mert naponta húsz cikket olvas, és azt sem, hogy minden eseményről azonnal állást kell foglalnunk. De a szabadság nemcsak azt jelenti, hogy békén hagynak minket, hanem azt is, hogy részt veszünk a saját világunk alakításában. Ehhez pedig információra van szükség.
Lehet, hogy néha boldogabbak azok, akik nem tudják, mi történik körülöttük. De vajon meddig tarthat ez a boldogság, ha közben mások döntenek helyettük is?
Én inkább vállalom a kellemetlen híreket, és megtanulok időnként kikapcsolni, mint hogy a nyugalmamért cserébe lemondjak arról a jogomról és felelősségemről, hogy tudjam, milyen világban élek.
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