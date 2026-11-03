A „gonosz lányok” nem tűnnek el a gimnázium után – így kezelheted őket felnőttként

A középiskolai piszkálódás sokak számára ismerős élmény, de kevesen tudják, hogy a „gonosz lányok" felnőttként sem tűnnek el, csupán más színtéren folytatják. Mutatjuk, hogyan ismerheted fel és kezelheted őket a munkahelyen és a mindennapokban.

Szerencsésnek tartom azt, akit soha semmiért nem piszkáltak a suliban. Én sajnos nem tartozom közéjük. Volt idő, amikor minden ürügy jó volt arra, hogy megjegyzést tegyenek rám: kezdve attól, hogy szemüveges lettem, vagy hogy az átlagosnál kisebb mellekkel rendelkeztem, egészen addig, hogy nekem még sosem volt fiúm. Ma már nevetek az egészen, de akkor nem telt el úgy nap, hogy ne jutott volna eszembe.

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Pontosan tudták, mit csinálnak

Próbáltam úgy tenni, mintha nem érdekelne. Vállat vontam, elmosolyodtam, vagy hirtelen nagyon érdekes lett a tankönyvem. Legbelül viszont mélyen fájt, és ezt azok a lányok, akik mondták, pontosan tudták. Nem véletlenül azt találták ki, ami a legjobban fáj, és nem véletlenül éppen akkor, amikor mások is hallották.

A „csak viccelek” és a „ne vedd magadra” kifejezetten erre szolgált, hogy utólag mindent letagadhassanak. Azt hittem, hogy ez az egész a gimnáziummal együtt véget ér. Olvass még a témában 5 rituálé Halloween éjjelére, amivel bevonzod a szerelmet Ezt hozza 2026. október 28. a numerológia szerint: önkifejezés és egyediség Nem csak a sütőtökös programoké az ősz: egy különleges kirándulóhely, amit érdemes felírnod az őszi bakancslistádra 6 növény, amiről azt tartják, hogy a gyógyulást jelképezi

Aztán rájöttem, hogy az a típusú ember nem tűnik el az érettségi után, csak felnő.

A „gonosz lányok” ma is ugyanazok, csak a színpad más. Nem a büfé sorában, hanem az irodában vagy a csapatmegbeszélésen találkozol velük, és nem a kinézetedet ostorozzák nyíltan, hanem apró, látszólag ártatlan megjegyzésekkel, félmondatokkal és kizárással próbálnak bizonytalanná tenni.

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