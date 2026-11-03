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4 jel, hogy a szüleid még mindig bűntudattal irányítanak
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4 jel, hogy a szüleid még mindig bűntudattal irányítanak

Farkas Izabella
Írta 2026.11.03.
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A guilt-tripping, vagyis a bűntudatkeltésen alapuló irányítás az egyik leggyakoribb mintázat, amit szülő-gyerek kapcsolatokban azonosítanak a családterapeuták.

Harmincöt évesen is összerándul a gyomrod, amikor anyád azt mondja telefonban: „Semmi baj, csak gondoltam, szólok, hogy megint egyedül töltöm a vasárnapot.” Nem kérte, hogy menj át. Mégis tudod, hogy ha nem mész, egész héten ez fog visszhangozni benned. Ezt hívják pszichológusok érzelmi manipulációnak, és a családi kapcsolatokban különösen nehéz felismerni, mert a felszínen gondoskodásnak, aggodalomnak vagy féltésnek álcázza magát.

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Nem feltétlenül tudatos rosszindulatból fakad: sokszor a szülő maga is így tanulta meg kezelni a konfliktusokat a saját családjában. Ettől még a hatása ugyanolyan súlyos marad annak, aki felnőttként is ebben a mintában él. Négy olyan jelet mutatunk be, amelyek arra utalnak, hogy a kapcsolat mélyén még mindig ott dolgozik az érzelmi adósság érzése.

1. Mindig bocsánatot kérsz, még akkor is, ha nem te hibáztál

Ha egy beszélgetés feszültté válik, az első reflexed az, hogy elnézést kérsz, akkor is, ha utólag végiggondolva semmi olyat nem mondtál vagy tettél, ami indokolná. Ez a fajta automatikus bocsánatkérés gyakran abból a gyerekkori tapasztalatból ered, hogy a konfliktus gyorsabban lezárult, ha te vállaltad a felelősséget, függetlenül attól, kié volt valójában a hiba.

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Felnőttként ez a reflex megmarad, és sokszor akkor is beindul, amikor teljesen másik helyzetben vagy, például a munkahelyeden vagy a párkapcsolatodban.

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