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„A boldogságot nem birtoklod, hanem cselekszed” – Mitől jó egy élet? Spoiler: a sikernek semmi köze hozzá
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„A boldogságot nem birtoklod, hanem cselekszed” – Mitől jó egy élet? Spoiler: a sikernek semmi köze hozzá

Szőke Angéla
Írta 2026.10.10.
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A boldogsághoz kevesebb kell, mint gondolnánk – és a legjobb tippek mind ingyenesek. Arisztotelész gondolatai meglepően érvényesek a mai modern életünkre is.

„Ahogy egy fecske nem csinál nyarat, úgy egy jó nap sem jelent jó életet.”

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– mondta Arisztotelész. A híres görög filozófus Nikomakhoszi etika című könyvében vélekedett arról, mi kell a jó élethez, és gondolatait olvasva meglepő, hogy – annak ellenére, hogy a mű Krisztus előtt 305 körül íródott – milyen érvényesek pontjai a mai modern életünkre is.

A cél nem az, hogy jól érezzük magunkat, hanem hogy jó életet éljünk

Amire törekednünk kell, az az „eudaimónia”, vagyis az emberi jólét és kiteljesedés. Utunk ne az örömök kergetéséről szóljon, hanem hogy olyan életet építsünk, amire visszatekintve elégedetten nézzünk vissza.

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