„A boldogságot nem birtoklod, hanem cselekszed” – Mitől jó egy élet? Spoiler: a sikernek semmi köze hozzá

A boldogsághoz kevesebb kell, mint gondolnánk – és a legjobb tippek mind ingyenesek. Arisztotelész gondolatai meglepően érvényesek a mai modern életünkre is.
„Ahogy egy fecske nem csinál nyarat, úgy egy jó nap sem jelent jó életet.”
4 csillagjegy, aki ősszel rájön: rossz emberre pazarolta a figyelmét
– mondta Arisztotelész. A híres görög filozófus Nikomakhoszi etika című könyvében vélekedett arról, mi kell a jó élethez, és gondolatait olvasva meglepő, hogy – annak ellenére, hogy a mű Krisztus előtt 305 körül íródott – milyen érvényesek pontjai a mai modern életünkre is.
A cél nem az, hogy jól érezzük magunkat, hanem hogy jó életet éljünk
Amire törekednünk kell, az az „eudaimónia”, vagyis az emberi jólét és kiteljesedés. Utunk ne az örömök kergetéséről szóljon, hanem hogy olyan életet építsünk, amire visszatekintve elégedetten nézzünk vissza.