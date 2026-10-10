„A boldogságot nem birtoklod, hanem cselekszed” – Mitől jó egy élet? Spoiler: a sikernek semmi köze hozzá

A boldogsághoz kevesebb kell, mint gondolnánk – és a legjobb tippek mind ingyenesek. Arisztotelész gondolatai meglepően érvényesek a mai modern életünkre is.

„Ahogy egy fecske nem csinál nyarat, úgy egy jó nap sem jelent jó életet.” 4 csillagjegy, aki ősszel rájön: rossz emberre pazarolta a figyelmét A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

– mondta Arisztotelész. A híres görög filozófus Nikomakhoszi etika című könyvében vélekedett arról, mi kell a jó élethez, és gondolatait olvasva meglepő, hogy – annak ellenére, hogy a mű Krisztus előtt 305 körül íródott – milyen érvényesek pontjai a mai modern életünkre is.

A cél nem az, hogy jól érezzük magunkat, hanem hogy jó életet éljünk

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Amire törekednünk kell, az az „eudaimónia”, vagyis az emberi jólét és kiteljesedés. Utunk ne az örömök kergetéséről szóljon, hanem hogy olyan életet építsünk, amire visszatekintve elégedetten nézzünk vissza.

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