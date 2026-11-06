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Te is a radiátoron szárítod a ruhákat ősszel? Ezek után nem fogod
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Te is a radiátoron szárítod a ruhákat ősszel? Ezek után nem fogod

Lukács Kamilla
Írta 2026.11.06.
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A radiátoron szárított ruhák nemcsak a fűtésszámlát növelhetik, hanem a lakás levegőjére és a penészesedés kockázatára is kedvezőtlenül hathatnak.

A fűtőtestre terített pulóver vagy farmer ártalmatlannak tűnik, pedig a háttérben két folyamat is zajlik, amelyek együttesen komolyan megemelhetik a téli rezsiköltséget. Egyrészt a radiátor nehezebben adja le a hőt a szobának, másrészt a ruhákból elpárolgó víz miatt megnő a levegő páratartalma, ami hosszabb távon a falakat és a légzőszerveket is megterheli.

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Miért kell többet fűteni, ha a radiátoron szárad a ruha

A radiátor úgy adja le a hőt, hogy a felmelegedett levegő felfelé áramlik, a hidegebb pedig lefelé száll, így alakul ki a szobában a folyamatos légmozgás. Ha a fűtőtestet vizes textíliával takarjuk le, ez a légáramlás akadályba ütközik. A hőleadás jelentősen lelassul, mert a nedves anyag elnyeli és megköti a hőt, ahelyett hogy az a levegőbe jutna.

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