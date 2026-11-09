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7 növény a kertedbe, ami az újrakezdést jelképezi már évszázadok óta
Unsplash

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7 növény a kertedbe, ami az újrakezdést jelképezi már évszázadok óta

Fehér Dia
Írta 2026.11.09.
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Ha szívesen adnál egy kis pluszjelentést a kertednek, ezeket a növényeket érdemes megismerned.

Van az a pont, amikor az ember legszívesebben mindent elölről kezdene: új tervekkel, más szokásokkal, és lehetőleg egy olyan kerttel, ami nem csak szép, hanem jelentése is van. Ehhez még költözni sem kell, néha néhány jól megválasztott növény is elég ahhoz, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk a környezetünkre.

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A különböző kultúrákban évszázadok óta társítanak jelképes jelentést a virágokhoz és a fákhoz. Van, amelyik a tél utáni visszatérésével lett a megújulás jelképe, más egy ősi vallási hagyományban kapott különleges szerepet.

1. Nárcisz (Narcissus)

Nárcisz
Unsplash

A nárcisz nem véletlenül került a tavasz legbeszédesebb virágai közé. Hagymája a föld alatt vészeli át a kedvezőtlen időszakot, majd a tél végén vagy kora tavasszal újra kihajt. Ez a látványos visszatérés a megújulás, az új lehetőségek és a remény jelképévé tette. A virág jelentése a viktoriánus kori virágnyelvben is megjelent, de a tavaszi újjászületés gondolata ennél jóval régebbi.

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