november 9. Tivadar napja Ma: 7°C Holnap: 6°C 🌦️
november 9. Tivadar napja Ma: 7°C Holnap: 6°C 🌦️
3 csillagjegy, aki híres a döntésképtelenségéről
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 3 csillagjegy, aki híres a döntésképtele...

3 csillagjegy, aki híres a döntésképtelenségéről

Váradi Petra
Írta 2026.11.09.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Vannak, akik egy egyszerű választás előtt is órákig őrlődnek. Ez a három csillagjegy különösen nehezen szánja el magát – vajon te is köztük vagy?

Van, aki pillanatok alatt képes meghozni egy fontos döntést, mások viszont még a legegyszerűbb választás előtt is hosszasan mérlegelnek. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak lehetnek a bizonytalanságra, mert nehezen viselik, ha le kell mondaniuk egy lehetőségről a másik javára. Három csillagjegy különösen hajlamos lehet a döntésképtelenségre, még akkor is, ha pontosan tudja, mit szeretne.

3 csillagjegy, akinél ősszel új szintre lép a szerelem

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

Mérleg – Mindkét oldalon meglátja az igazságot

A Mérleg számára a döntéshozatal szinte külön művészet, hiszen minden helyzetben igyekszik megtalálni az egyensúlyt. Mielőtt kimondaná a végső választ, alaposan megvizsgálja az összes lehetőséget, mérlegeli az előnyöket és a hátrányokat, és közben arra is figyel, hogy döntésével senkit ne bántson meg. A legnagyobb nehézséget számára az jelenti, hogy nem akar rosszul választani, ezért sokszor még akkor is tovább gondolkodik, amikor már rég megszülethetett volna a válasz. Egy étterem kiválasztása, egy új ruha megvásárlása vagy egy komolyabb élethelyzet ugyanúgy órákig tartó dilemmát okozhat neki. A Mérleg gyakran inkább másokra bízza a végső szót, csak hogy ne neki kelljen vállalnia a döntés súlyát.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Váratlan telefonhívás forgatja fel a nyár végét: 3 csillagjegy érintett

Ezeket olvassák most

5 divat praktika, amit a francia nőktől lestem el – és a mai napig hasznosítom

5 divat praktika, amit a francia nőktől lestem el – és a mai napig hasznosítom

Válassz egy őszi tájat, és megmutatjuk, mire lenne most a legnagyobb szüksége a lelkednek

Válassz egy őszi tájat, és megmutatjuk, mire lenne most a legnagyobb szüksége a lelkednek

Nyugdíj mellett is adózni kell a lakáskiadás után: ennyi marad zsebben a bérleti díjból

Nyugdíj mellett is adózni kell a lakáskiadás után: ennyi marad zsebben a bérleti díjból

Ezek a csillagjegyek nagyon féltik a szívüket – Csak egyszer lesznek igazán szerelmesek

Ezek a csillagjegyek nagyon féltik a szívüket – Csak egyszer lesznek igazán szerelmesek

Képtelenség velük betelni: 5 barna kabát, amire minden divatrajongónak szüksége van ősszel

Képtelenség velük betelni: 5 barna kabát, amire minden divatrajongónak szüksége van ősszel

5 alapszabály, amit a mentálisan erős nők soha nem szegnek meg egy munkahelyi konfliktusban

5 alapszabály, amit a mentálisan erős nők soha nem szegnek meg egy munkahelyi konfliktusban

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.