3 csillagjegy, aki híres a döntésképtelenségéről

Vannak, akik egy egyszerű választás előtt is órákig őrlődnek. Ez a három csillagjegy különösen nehezen szánja el magát – vajon te is köztük vagy?

Van, aki pillanatok alatt képes meghozni egy fontos döntést, mások viszont még a legegyszerűbb választás előtt is hosszasan mérlegelnek. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak lehetnek a bizonytalanságra, mert nehezen viselik, ha le kell mondaniuk egy lehetőségről a másik javára. Három csillagjegy különösen hajlamos lehet a döntésképtelenségre, még akkor is, ha pontosan tudja, mit szeretne.

3 csillagjegy, akinél ősszel új szintre lép a szerelem A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

Mérleg – Mindkét oldalon meglátja az igazságot

A Mérleg számára a döntéshozatal szinte külön művészet, hiszen minden helyzetben igyekszik megtalálni az egyensúlyt. Mielőtt kimondaná a végső választ, alaposan megvizsgálja az összes lehetőséget, mérlegeli az előnyöket és a hátrányokat, és közben arra is figyel, hogy döntésével senkit ne bántson meg. A legnagyobb nehézséget számára az jelenti, hogy nem akar rosszul választani, ezért sokszor még akkor is tovább gondolkodik, amikor már rég megszülethetett volna a válasz. Egy étterem kiválasztása, egy új ruha megvásárlása vagy egy komolyabb élethelyzet ugyanúgy órákig tartó dilemmát okozhat neki. A Mérleg gyakran inkább másokra bízza a végső szót, csak hogy ne neki kelljen vállalnia a döntés súlyát.

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