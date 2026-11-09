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7 iskolás szokás, amit felnőttként is csinálunk anélkül, hogy észrevennénk
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7 iskolás szokás, amit felnőttként is csinálunk anélkül, hogy észrevennénk

Farkas Izabella
Írta 2026.11.09.
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Az iskolapadban rögzült reflexek nem tűnnek el a bizonyítvánnyal együtt, csak átköltöznek az irodába, a családi életbe, a hétköznapokba.

Évtizedekkel a ballagás után is előfordul, hogy valaki egy megbeszélésen önkéntelenül felemeli a kezét, mielőtt megszólalna. Vagy percre pontosan tudja, mikor ér véget a munkanap, pedig az órára rá sem néz. A szociálpszichológia szerint a gyerekkorban kialakult viselkedésminták azért maradnak velünk, mert kondicionálás útján rögzülnek: ha egy reakció évekig ugyanazt az eredményt hozta (figyelmet, elismerést, biztonságot), az agyunk nem látja okát lecserélni. Az alábbi hét szokás pontosan ilyen, az iskolapadból örökölt automatizmus.

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1. Kézfeltartás helyett bólogatás

Kevesen emelik fel ténylegesen a kezüket egy felnőtt megbeszélésen, de a mozdulat lecsupaszított változata megmaradt: mielőtt közbeszólnánk, sokan apró, szinte észrevétlen gesztussal jelzik, hogy szólni szeretnének, és várnak egy biccentésre a vezetőtől. Ez a hierarchikus engedélykérés mélyen bevésődött az iskolai évek alatt, amikor a megszólalás nem volt automatikus jog, hanem tanári jóváhagyáshoz kötött privilégium.

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