Nap-Mars kvadrát: 5 csillagjegy, akiknél erős belső feszültség várható

Öt csillagjegy számára különösen nehéz lehet a novemberi Nap–Mars kvadrát: mutatjuk, kiknek kell most jobban vigyázniuk az indulataikra.

November közepén a Nap és a Mars feszült fényszöge olyan időszakot jelezhet, amikor a türelmetlenség, a bizonyítási vágy és az elfojtott indulatok könnyebben felszínre törnek. A Nap–Mars kvadrát hatására egyes csillagjegyek nehezebben viselhetik az akadályokat, és olyan helyzetekben is konfliktusba keveredhetnek, amelyeket máskor könnyedén kezelnének. Öt jegy különösen intenzíven élheti meg ezt az időszakot, ezért számukra most a tudatosság és az önuralom lehet a legfontosabb.

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Bika

A Bika számára a Nap–Mars kvadrát elsősorban a biztonságérzetét és a megszokott életvitelét teheti próbára. A munkában úgy érezheti, hogy mások sürgetik, miközben ő szeretne a saját tempójában haladni, és ez könnyen feszültséget szülhet. A párkapcsolatában is előkerülhetnek olyan régi nézeteltérések, amelyeket eddig inkább a béke kedvéért nem bolygatott. Otthon és a családban nehezen viselheti, ha valaki megpróbálja ráerőltetni az akaratát. A legnagyobb belső konfliktust az okozhatja, hogy egyszerre vágyik a nyugalomra és érzi úgy, hogy végre ki kell állnia önmagáért. Érdemes megfontolnia, melyik csatát kell valóban megvívnia, és melyikből jobb egyszerűen kiszállni.

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