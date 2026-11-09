Elhárítod, viszonzod vagy egyszerűen csak megköszönöd? A bókokhoz való viszonyod sokat elárul az önértékelésedről. Töltsd ki a tesztet!
Van, aki egy egyszerű „jól áll ez a frizura” mondattól is zavarba jön, és rögtön magyarázkodni kezd, miért nem is olyan szép az a frizura valójában. Más azonnal visszadob egy bókot, mintha félne attól, hogy egyedül marad a dicsérettel. És van, aki egyszerűen csak annyit mond: köszönöm, és továbbmegy a napjával.
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A bókokhoz való viszonyunk ritkán van a felszínen – inkább ott bujkál a reakcióinkban, a testbeszédünkben, abban, hogy mennyi időbe telik elhinni, amit mások mondanak rólunk. Pedig az, ahogyan egy dicséretet fogadunk, sokat elárul arról, mennyire tudjuk elfogadni saját magunkat, és mennyire bízunk abban, hogy megérdemeljük a jót.
Ez a teszt nem arról szól, hogy jól vagy rosszul csinálod-e – inkább arról, hogy felismerd a saját mintázatodat, és adjon egy kis löketet ahhoz, hogy legközelebb talán egy kicsit könnyebben mondd ki: köszönöm, tényleg így van.
Válaszolj őszintén a tíz kérdésre, és nézd meg, melyik profil illik rád leginkább!
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Egy munkatársad megdicséri a kinézeted a kávégépnél.
A partnered este azt mondja, imádja, ahogy nevetsz.
A főnököd kiemeli, hogy remek munkát végeztél egy projekten.
Egy idegen bókot mond neked az utcán.
A barátnőd azt mondja, a legfinomabb vacsorát te főzöd az ismerősei közül.
Valaki kedves kommentet ír egy fotód alá a közösségi médiában.
Egy barátod megjegyzi, hogy nagyon jó a humorod.
A főnököd kiemel egy prezentáció után a csapat előtt.
Anyukád vagy egy rokonod megdicsér valamiért, amit elértél.
Egy kisgyerek a családban azt mondja, te vagy a legjobb nagynéni/testvér/barát.
Hogyan fogadod a bókokat? Derítsd ki, mit árul el ez az önbecsülésedről!
A Szerény Elhárító
Amikor dicséretet kapsz, az első ösztönöd az, hogy kisebbítsd, elhárítsd vagy gyorsan témát válts. Ez nem azért van, mert nem érdemled meg a jó szavakat – sokkal inkább azért, mert valahol megtanultad, hogy a szerénység biztonságosabb, mint az, ha kiállsz magadért. Lehet, hogy féltél valaha, hogy túl magabiztosnak tűnsz, vagy egyszerűen nem szoktad meg, hogy a figyelem középpontjában legyél.
A probléma az, hogy ha folyamatosan elhárítod a jót, amit mások mondanak rólad, azzal lassan elhiteted magaddal is, hogy nem is igaz. Pedig a külső visszajelzések is formálják azt, ahogyan magadról gondolkodsz – ha mindig visszautasítod őket, egyre nehezebb lesz meglátni a saját értékeidet.
Próbáld ki legközelebb, hogy egyszerűen csak annyit mondasz: köszönöm. Nem kell hozzáfűznöd semmit, nem kell magyarázkodnod. Csak hagyd, hogy a mondat ott álljon a levegőben egy pillanatig – meglátod, idővel egyre otthonosabban fogod érezni magad benne.
A Gyors Viszonzó
Te el tudod fogadni a bókokat, de valahogy mindig úgy érzed, hogy viszonoznod kell őket – mintha egy dicséret egyensúlyt bontana, amit sürgősen helyre kell állítanod. Ez egy nagyon kedves, empatikus vonás benned: fontos neked, hogy a másik is jól érezze magát, hogy senki ne maradjon "egyedül" a jó szavakkal.
Ugyanakkor érdemes megfigyelned, hogy ez a reflex néha arról is szólhat, hogy kicsit kényelmetlen számodra, ha csak rólad szól a pillanat. Mintha nem engednéd meg magadnak, hogy egyszerűen csak befogadj valamit anélkül, hogy azonnal adnod kellene érte cserébe.
Nincs ezzel semmi baj, csak próbáld meg néha szétválasztani a két dolgot: fogadd el a bókot magában, teljes egészében, és csak utána, ha tényleg úgy érzed, mondj te is valami kedveset. Meglátod, attól, hogy hagysz egy kis időt csak a dicséretnek, nem leszel önzőbb – csak egy kicsit jobban megengeded magadnak, hogy téged is szeressenek.
A Nyílt Befogadó
Szépen, egészségesen tudod fogadni a dicséreteket – megköszönöd, hagyod, hogy jólessen, és nem érzed szükségét, hogy kisebbítsd vagy azonnal viszonozd őket. Ez azt mutatja, hogy viszonylag stabil a kapcsolatod önmagaddal: tudod, mire vagy képes, és el tudod hinni, amikor mások is ezt látják benned.
Ez egy igazán szép adottság, de egy apró figyelmeztetés is kijár érte: vigyázz, hogy ez a nyitottság ne csússzon át abba, hogy túlságosan a külső visszajelzésekre építed az önértékelésedet. A legegészségesebb, ha a bókok megerősítik azt, amit amúgy is tudsz magadról – nem pedig helyettesítik azt.
Tartsd meg ezt a könnyedséget, amivel a jót fogadod, és időnként emlékeztesd magad arra is, amikor senki nem mondja ki hangosan: te tényleg jó vagy ebben. Mert a legtartósabb bók az, amit saját magadnak adsz.
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Bárhogy is fogadod most a bókokat, a legfontosabb, hogy kezdj el figyelni rá – mert minden apró lépés, amivel egy kicsit jobban hiszel a jóban, amit mondanak rólad, közelebb visz ahhoz, hogy magadtól is elhidd ugyanazt.