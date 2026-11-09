Hogyan fogadod a bókokat? Derítsd ki, mit árul el ez az önbecsülésedről!

Elhárítod, viszonzod vagy egyszerűen csak megköszönöd? A bókokhoz való viszonyod sokat elárul az önértékelésedről. Töltsd ki a tesztet!

Van, aki egy egyszerű „jól áll ez a frizura” mondattól is zavarba jön, és rögtön magyarázkodni kezd, miért nem is olyan szép az a frizura valójában. Más azonnal visszadob egy bókot, mintha félne attól, hogy egyedül marad a dicsérettel. És van, aki egyszerűen csak annyit mond: köszönöm, és továbbmegy a napjával.

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A bókokhoz való viszonyunk ritkán van a felszínen – inkább ott bujkál a reakcióinkban, a testbeszédünkben, abban, hogy mennyi időbe telik elhinni, amit mások mondanak rólunk. Pedig az, ahogyan egy dicséretet fogadunk, sokat elárul arról, mennyire tudjuk elfogadni saját magunkat, és mennyire bízunk abban, hogy megérdemeljük a jót.

Ez a teszt nem arról szól, hogy jól vagy rosszul csinálod-e – inkább arról, hogy felismerd a saját mintázatodat, és adjon egy kis löketet ahhoz, hogy legközelebb talán egy kicsit könnyebben mondd ki: köszönöm, tényleg így van. Olvass még a témában Feladtam, vagy csak rugalmasan alkalmazkodtam? Így válts nézőpontot „Nem jövök be a pasiknak, akik nekem tetszenek” – Hányszor voltál a Halo-effektus áldozata? Az örök panaszkodók, a kapcsolati drámázók és az életmódguruk: emberek, akiknek nem adok többé teret az életemben „A hírekben láttam meg a körözési fotóját” – Emberek, akik nem is sejtették, hogy bűnözőkkel találkoztak

Válaszolj őszintén a tíz kérdésre, és nézd meg, melyik profil illik rád leginkább!

0% Egy munkatársad megdicséri a kinézeted a kávégépnél. Megköszönöm, és visszamondom neki, hogy ő is remekül néz ki ma. Elpirulok, és gyorsan témát váltok, mielőtt kínos lenne. Elmosolyodom, és azt mondom: tudom, ma tényleg jó napom van! A partnered este azt mondja, imádja, ahogy nevetsz. Legyintek, és azt mondom, hogy túlzás ez, elég fura a nevetésem. Megkérdezem, mi mást szeret még bennem, hogy arányos legyen a dolog. Elolvadok egy kicsit, és megköszönöm, hogy ezt mondta. A főnököd kiemeli, hogy remek munkát végeztél egy projekten. Azonnal a csapatra terelem a dicséretet, mert "nem egyedül csináltam". Megköszönöm, de rögtön hozzáteszem, mi mindent lehetett volna jobban csinálni. Büszkén elfogadom, hiszen tényleg sokat dolgoztam rajta. Egy idegen bókot mond neked az utcán. Zavartan elmosolyodom, és gyorsan továbbsietek. Megköszönöm, és egész nap jó kedvem lesz tőle. Visszaköszönök valami kedveset, hogy ne maradjon adósom a helyzet. A barátnőd azt mondja, a legfinomabb vacsorát te főzöd az ismerősei közül. Megköszönöm, és visszakérdezek, ő mit szokott főzni mostanában. Elkezdem sorolni, mi nem sikerült tökéletesre a fogáson. Elfogadom a dicséretet, és örülök, hogy másnak is ízlett. Valaki kedves kommentet ír egy fotód alá a közösségi médiában. Visszaírok egy szívecskét és egy bókot az illetőnek is. Válaszolok egy köszönömmel, és örülök, hogy tetszett a kép. Alig nézek rá, mert kínosan érzem magam a dicséretektől online is. Egy barátod megjegyzi, hogy nagyon jó a humorod. Elismerem, hogy tényleg szeretek viccelődni, és ez jólesik. Megköszönöm, és mondom, hogy ő is mindig megnevettet. Viccesen lehurrogom magam: "ugyan, csak hülyéskedem". A főnököd kiemel egy prezentáció után a csapat előtt. Megköszönöm, és rögtön megemlítem, ki segített még a felkészülésben. Zavaromban alig tudok mit mondani, csak bólogatok. Mosolyogva megköszönöm, és élvezem a pillanatot. Anyukád vagy egy rokonod megdicsér valamiért, amit elértél. Megköszönöm, és visszafordítom a figyelmet rá, mi az, amiben ő jó. Bagatellizálom: "ugyan, ez nem nagy ügy". Örömmel fogadom, mert tudom, hogy ő is őszintén gondolja. Egy kisgyerek a családban azt mondja, te vagy a legjobb nagynéni/testvér/barát. Megölelem, és mondom neki, hogy ő is a kedvencem. Elmosolyodom, és hagyom, hogy igazán jólessen ez a mondat. Elérzékenyülök, de rögtön azt mondom, hogy "ugyan, túlzol". Hogyan fogadod a bókokat? Derítsd ki, mit árul el ez az önbecsülésedről! A Szerény Elhárító Amikor dicséretet kapsz, az első ösztönöd az, hogy kisebbítsd, elhárítsd vagy gyorsan témát válts. Ez nem azért van, mert nem érdemled meg a jó szavakat – sokkal inkább azért, mert valahol megtanultad, hogy a szerénység biztonságosabb, mint az, ha kiállsz magadért. Lehet, hogy féltél valaha, hogy túl magabiztosnak tűnsz, vagy egyszerűen nem szoktad meg, hogy a figyelem középpontjában legyél. A probléma az, hogy ha folyamatosan elhárítod a jót, amit mások mondanak rólad, azzal lassan elhiteted magaddal is, hogy nem is igaz. Pedig a külső visszajelzések is formálják azt, ahogyan magadról gondolkodsz – ha mindig visszautasítod őket, egyre nehezebb lesz meglátni a saját értékeidet. Próbáld ki legközelebb, hogy egyszerűen csak annyit mondasz: köszönöm. Nem kell hozzáfűznöd semmit, nem kell magyarázkodnod. Csak hagyd, hogy a mondat ott álljon a levegőben egy pillanatig – meglátod, idővel egyre otthonosabban fogod érezni magad benne. A Gyors Viszonzó Te el tudod fogadni a bókokat, de valahogy mindig úgy érzed, hogy viszonoznod kell őket – mintha egy dicséret egyensúlyt bontana, amit sürgősen helyre kell állítanod. Ez egy nagyon kedves, empatikus vonás benned: fontos neked, hogy a másik is jól érezze magát, hogy senki ne maradjon "egyedül" a jó szavakkal. Ugyanakkor érdemes megfigyelned, hogy ez a reflex néha arról is szólhat, hogy kicsit kényelmetlen számodra, ha csak rólad szól a pillanat. Mintha nem engednéd meg magadnak, hogy egyszerűen csak befogadj valamit anélkül, hogy azonnal adnod kellene érte cserébe. Nincs ezzel semmi baj, csak próbáld meg néha szétválasztani a két dolgot: fogadd el a bókot magában, teljes egészében, és csak utána, ha tényleg úgy érzed, mondj te is valami kedveset. Meglátod, attól, hogy hagysz egy kis időt csak a dicséretnek, nem leszel önzőbb – csak egy kicsit jobban megengeded magadnak, hogy téged is szeressenek. A Nyílt Befogadó Szépen, egészségesen tudod fogadni a dicséreteket – megköszönöd, hagyod, hogy jólessen, és nem érzed szükségét, hogy kisebbítsd vagy azonnal viszonozd őket. Ez azt mutatja, hogy viszonylag stabil a kapcsolatod önmagaddal: tudod, mire vagy képes, és el tudod hinni, amikor mások is ezt látják benned. Ez egy igazán szép adottság, de egy apró figyelmeztetés is kijár érte: vigyázz, hogy ez a nyitottság ne csússzon át abba, hogy túlságosan a külső visszajelzésekre építed az önértékelésedet. A legegészségesebb, ha a bókok megerősítik azt, amit amúgy is tudsz magadról – nem pedig helyettesítik azt. Tartsd meg ezt a könnyedséget, amivel a jót fogadod, és időnként emlékeztesd magad arra is, amikor senki nem mondja ki hangosan: te tényleg jó vagy ebben. Mert a legtartósabb bók az, amit saját magadnak adsz. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bárhogy is fogadod most a bókokat, a legfontosabb, hogy kezdj el figyelni rá – mert minden apró lépés, amivel egy kicsit jobban hiszel a jóban, amit mondanak rólad, közelebb visz ahhoz, hogy magadtól is elhidd ugyanazt.

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