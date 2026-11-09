Tényleg minden rosszból tanulunk valamit, vagy ezzel is csak nyomasztjuk magunkat?

Ha valami rossz történik velünk, szinte azonnal megérkeznek a jól ismert mondatok: „Minden okkal történik", „Ami nem öl meg, az megerősít." De vajon tényleg kötelező feladatunk tanulni minden fájdalomból, vagy elegendő az is, ha egyszerűen túljutunk rajta?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Ha már szenvedtünk, legalább tanuljunk belőle. Ha már csalódtunk, legyünk bölcsebbek. Ha már összetörtünk, építsünk magunkból egy jobb embert.

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Értem a gondolatot. Én is hiszek abban, hogy a tapasztalataink formálnak bennünket, és hogy idővel olyan összefüggéseket is felismerhetünk, amelyeket korábban nem láttunk. Egy fájdalmas szakítás megtaníthat arra, hogy jobban figyeljünk a saját szükségleteinkre. Egy kudarc segíthet felismerni, miben kell fejlődnünk. Egy veszteség után talán másként kezdjük értékelni azt, amink van.

Csakhogy szerintem van különbség aközött, hogy idővel tanulunk valamit egy rossz élményből, és aközött, hogy kötelező feladatként tekintünk a fejlődésre, miközben még meg sem emésztettük, ami történt velünk. Olvass még a témában A lakásod legőszintébb pontja: a lim-lom fiók, amit tuti te is szégyellsz Novemberben két bolygó is irányt vált: miért térhetnek vissza régi viták és szerelmek? Amikor apuka megijed a felelősségtől: történetek, amikor az apa pár hónapos baba mellől lépett le „Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal

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