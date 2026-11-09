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5 alapszabály, amit a mentálisan erős nők soha nem szegnek meg egy munkahelyi konfliktusban
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5 alapszabály, amit a mentálisan erős nők soha nem szegnek meg egy munkahelyi konfliktusban

Farkas Izabella
Írta 2026.11.09.
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A mentálisan erős nők nem azért nyugodtak egy konfliktusban, mert nem érzik a frusztrációt, hanem mert néhány alapszabályt soha nem szegnek meg.

A megbeszélés közepén valaki félbeszakít, elveszi a gondolatmenetedet, és a végén úgy tálalja a saját javaslataként, mintha az övé lett volna. Ismerős helyzet, és a reakciód abban a pillanatban sokat elárul arról, hogyan kezeled a munkahelyi feszültségeket.

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1. Nem reagálnak azonnal

Az első ösztönös válasz ritkán a legjobb. Amikor valaki megtámadja a munkádat vagy a kompetenciádat egy értekezleten, a test azonnal védekező üzemmódba kapcsol: felgyorsul a szívverés, összeszorul a gyomor, és az ember hajlamos kapásból visszavágni. A mentálisan erős kollégák ehelyett megengednek maguknak pár másodperc szünetet, akár csak egy mély levegővel, mielőtt megszólalnak. Ez a kis időablak elég ahhoz, hogy a válasz ne indulatból, hanem megfontolásból szülessen.

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