5 divat praktika, amit a francia nőktől lestem el – és a mai napig hasznosítom

Sokáig azt gondoltam, hogy a jó öltözködéshez egyszerűen több ruhára van szükségem – aztán a francia nők stílusa teljesen átírta ezt a szemléletemet. Mutatom azt az 5 praktikát, amit évek alatt lestem el tőlük, és ami azóta is meghatározza, hogyan gondolkodom a ruhatáramról.

Ha valami nem állt össze a szettemben, gyorsan arra jutottam, hogy hiányzik egy új nadrág, egy másik felső vagy egy olyan kabát, ami majd végre mindenhez passzol.

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Aztán miután megvettem a kiszemelt darabot, néhányszor hordtam, de előbb-utóbb ugyanott találtam magam: tele volt a szekrényem, mégsem éreztem úgy, hogy igazán jól tudnék öltözködni belőle.

Részben ezért kezdett el foglalkoztatni a francia nők stílusa

Többször is jártam már az országban: két alkalommal Párizsban és egyszer a francia vidéken is volt szerencsém élni néhány hetet, úgyhogy lehetőségem nyílt szemrevételezni a helyiek stílusát – volt számomra valami kifejezetten vonzó abban, ahogy megjelentek. Nem tűntek fel márkajelzéseik, nem láttam, hogy mindenáron lépést próbálnának tartani az aktuális trendekkel, és nem voltak mindig tökéletesek az összeállításaik. Mégis volt bennük valami egységesen kifinomult és elegáns. Olvass még a témában Nem nő meg a hajad? A szakértők szerint ennek egy nagyon konkrét oka lehet Így hordják az európai nők az idei szezon legmegosztóbb nadrágját 6 időtlen divattipp, amivel mindig elegáns lehetsz Ez az új cipőfűző trend minden lábbelit azonnal stílusossá varázsol

Persze nem gondolom, hogy minden francia nő ugyanúgy öltözködne, vagy hogy a stílusnak nincs ára (átvitt és szó szerint vett értelemben egyaránt). Számomra inkább az a szemlélet lett érdekes, amelyet a francia stílushoz gyakran társítunk: nem a ruhák mennyisége számít, hanem az, hogy mennyire illenek hozzánk, mennyire tudjuk őket kombinálni, és mennyire érezzük magunkat jól bennük. Ebből pedig akkor is sokat tanulhatunk, ha soha nem jutunk el Párizsba, és eszünk ágában sincs egy teljesen új ruhatárat vásárolni.

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