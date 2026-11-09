5 divat praktika, amit a francia nőktől lestem el – és a mai napig hasznosítom

Ha valami nem állt össze a szettemben, gyorsan arra jutottam, hogy hiányzik egy új nadrág, egy másik felső vagy egy olyan kabát, ami majd végre mindenhez passzol.
Aztán miután megvettem a kiszemelt darabot, néhányszor hordtam, de előbb-utóbb ugyanott találtam magam: tele volt a szekrényem, mégsem éreztem úgy, hogy igazán jól tudnék öltözködni belőle.
Részben ezért kezdett el foglalkoztatni a francia nők stílusa
Többször is jártam már az országban: két alkalommal Párizsban és egyszer a francia vidéken is volt szerencsém élni néhány hetet, úgyhogy lehetőségem nyílt szemrevételezni a helyiek stílusát – volt számomra valami kifejezetten vonzó abban, ahogy megjelentek. Nem tűntek fel márkajelzéseik, nem láttam, hogy mindenáron lépést próbálnának tartani az aktuális trendekkel, és nem voltak mindig tökéletesek az összeállításaik. Mégis volt bennük valami egységesen kifinomult és elegáns.
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Persze nem gondolom, hogy minden francia nő ugyanúgy öltözködne, vagy hogy a stílusnak nincs ára (átvitt és szó szerint vett értelemben egyaránt). Számomra inkább az a szemlélet lett érdekes, amelyet a francia stílushoz gyakran társítunk: nem a ruhák mennyisége számít, hanem az, hogy mennyire illenek hozzánk, mennyire tudjuk őket kombinálni, és mennyire érezzük magunkat jól bennük. Ebből pedig akkor is sokat tanulhatunk, ha soha nem jutunk el Párizsba, és eszünk ágában sincs egy teljesen új ruhatárat vásárolni.
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