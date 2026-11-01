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5 dolog a hűtőben, amit érdemes átnézned november elején
Unsplash

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5 dolog a hűtőben, amit érdemes átnézned november elején

Váradi Petra
Írta 2026.11.01.
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November elején érdemes átnézni a hűtő tartalmát, mert több olyan élelmiszer is lehet benne, amelynek lejárt a szavatossága, vagy már nem tárolható biztonságosan.

A hűtő alja novemberre megtelik olyan üvegekkel és dobozokkal, amikre már rá sem nézünk, mégis hónapok óta ott araszolnak hátrébb, valahányszor újat teszünk eléjük. Most, hogy a nyári gyümölcsök és grillszószok szezonja lezárult, érdemes egy őszinte leltárt csinálni, mielőtt a hidegebb hónapok sűrűbb főzései és a karácsonyi bevásárlások újabb rétegekkel terhelik meg a polcokat.

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1. A nyár végi lekvárok és szószok felbontott maradékai

Augusztusban még lelkesen bontottunk házi vagy bolti lekvárokat, mustárokat, barbecue szószokat a grillezésekhez, de novemberre ezek jó része már csak néhány kanálnyi, beszáradt szélű relikvia a polc hátuljában.

Ha egy felbontott üveg lekváron penészfolt jelenik meg, vagy a szósz állaga, szaga megváltozott, az egész üveget dobjuk ki, nem elég a tetejét lekaparni róla.

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