5 dolog a hűtőben, amit érdemes átnézned november elején

A hűtő alja novemberre megtelik olyan üvegekkel és dobozokkal, amikre már rá sem nézünk, mégis hónapok óta ott araszolnak hátrébb, valahányszor újat teszünk eléjük. Most, hogy a nyári gyümölcsök és grillszószok szezonja lezárult, érdemes egy őszinte leltárt csinálni, mielőtt a hidegebb hónapok sűrűbb főzései és a karácsonyi bevásárlások újabb rétegekkel terhelik meg a polcokat.
1. A nyár végi lekvárok és szószok felbontott maradékai
Augusztusban még lelkesen bontottunk házi vagy bolti lekvárokat, mustárokat, barbecue szószokat a grillezésekhez, de novemberre ezek jó része már csak néhány kanálnyi, beszáradt szélű relikvia a polc hátuljában.
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