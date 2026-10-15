Ez a 3 csillagjegy hajlamos leginkább a félrelépésre

A hűtlenség mögött sokféle ok húzódhat meg: van, aki az izgalmat keresi, más az érzelmi hiányt próbálja pótolni, és olyan is akad, aki nehezen mond le a szabadságáról. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek személyiségvonásai miatt nagyobb lehet a kísértés, hogy a kapcsolatukon kívül keressék azt, ami hiányzik az életükből. Három jegy különösen hajlamos lehet a kalandokra, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden hozzájuk tartozó ember hűtlen lenne.
Ikrek – A változatosság könnyen elcsábíthatja
Az Ikrek kíváncsi, társaságkedvelő és szellemileg folyamatosan új impulzusokra vágyik. Egy kapcsolat elején lenyűgözheti a másikat a humorával és a figyelmével, ám ha idővel úgy érzi, hogy minden túlságosan kiszámíthatóvá válik, könnyen elkezdhet más lehetőségeken gondolkodni. A flört és az újdonság izgalma különösen vonzó lehet számára, főleg akkor, ha a párkapcsolatából hiányzik a játékosság vagy a tartalmas kommunikáció. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szükségszerűen félrelép: ha a társa mellett szellemileg és érzelmileg is kapcsolódni tud, a változatosság iránti igényét a kapcsolaton belül is megélheti.
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