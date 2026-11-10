5 borzasztóan rossz szokás, amivel szorongóvá neveled a gyermekedet

Sokszor észre sem vesszük, hogy a mindennapi nevelési szokásainkkal bizonytalanságot és szorongást alakíthatunk ki a gyermekünkben – mutatjuk, mire érdemes figyelni.

A gyermekpszichológiával foglalkozó szakemberek évtizedek óta hangsúlyozzák, hogy a szorongás nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem a mindennapi kommunikáció mintáiból épül fel. Nézzük meg az öt leggyakoribb szülői szokást, amely hosszú távon bizonytalanná teheti a gyereket, még akkor is, ha a szándék mögötte tiszta szeretet és féltés.

5 csillagjegy, aki született vezető: rájuk mindenki hallgat A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Minden mozdulatát kommentáljuk és óvjuk

„Vigyázz, elesel!”, „Ne menj olyan messzire!”, „Az veszélyes, hagyd azt!” – ismerős mondatok, amelyek szinte reflexből hagyják el a szánkat, amikor a gyerek éppen felfedezi a világot. A probléma nem a figyelmeztetés ténye, hanem a mennyisége. Ha a gyerek minden második lépését egy aggodalmas felkiáltás kíséri, lassan megtanulja, hogy a saját teste és a környezete alapvetően megbízhatatlan, és inkább meg sem próbálja azt, amiben egyébként sikeres lehetne.

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