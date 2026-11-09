„Betiltott szexuális kameraállások a női sportolóknál” – 10 jó hír a nagyvilágból

Nézzük, milyen – nőkkel kapcsolatos – pozitív dolgok történtek a világban. Rekordok, tiltások, ünneplések és jótékonyság – íme tíz felemelő hír.

Nézzük, milyen – nőkkel kapcsolatos – pozitív dolgok történtek a világban.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Hatéves kislány döntött rekordot

A 3×3×3-as Rubik-kocka kirakásának új bajnoka lett Lian Yunzhi, egy hatéves kínai kislány, aki három nap alatt kétszer is megdöntötte a rekordot! Az új rekordidő az egészen hihetetlennek hangzó 4,27 másodperc – nem semmi! Olvass még a témában 2 éves és már könyveket olvas: a világ legfiatalabb zsenije Nem az a ciki, ha valaki pornózott, hanem az, ha valaki ezt ellenérvként használja egy vitában A könyv, aminek a borítója egy hírhedt gyilkos bőréből készült – megdöbbentő történetre derült fény Sztárok különös hobbijai: Katy Perry horgol, Justin Bieber Rubik-kockázik

A Kék Ruhás Hölgy

A londoni Trafalgar Square híres negyedik talapzatára került egy kortárs alkotás, a Kék Ruhás Hölgy. A monumentális, 5 méter magas bronzszobor a new york-i művész, Tschabalala Self műve, és egy céltudatos fekete nőt ábrázol, aki – a hagyományokkal ellentétben – nem egy történelmi személy, hanem a „modern londoni szellemiséget testesíti meg.”

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