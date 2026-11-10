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Ezért vágyunk ennyire a szívfacsaró romantikus filmekre
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Ezért vágyunk ennyire a szívfacsaró romantikus filmekre

Farkas Margaréta
Írta 2026.11.10.
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Van az a hideg, esős este, amikor az ember már előre tudja, hogy nem vígjátékot akar nézni. Hanem olyat, amitől a film végén zsebkendő után kell nyúlni.

Furcsa, ha belegondolunk, hiszen szándékosan olyan élményt keresünk, amitől elszomorodunk. Mégis rengetegen vagyunk így, és a kutatók is megpróbálták kideríteni, miért.

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Amikor a szomorúság jó érzéssel végződik

Az Ohio Állami Egyetem kutatói 2012-ben vizsgálták meg, mi történik velünk egy szomorú film után. A kísérletben 361 egyetemista nézte meg a Vágy és vezeklés (2007) rövidített változatát, amelyben két szerelmes háborús áldozatként hal meg. A résztvevők a film előtt és után is értékelték, mennyire boldogok az életükben, a film alatt pedig háromszor is megmondták, mennyire szomorúak. Utána leírták, hogy a film mire késztette őket, milyen gondolatok jutottak eszükbe.

Az eredmény meglepő volt. Akik a legszomorúbbak lettek a film közben, azok közül többen írtak olyan valódi emberekről, akikkel közeli kapcsolatban vannak. Ez a gondolkodás pedig összefüggött azzal, hogy a film után nagyobb volt a boldogságuk az életükkel kapcsolatban, és jobban is élvezték a filmet.

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