„Itt végre helyet kap a nők dühe” – Miért a horror a legnőpártibb filmes műfaj?

Ki gondolná, hogy a rémfilmek tisztelik a legjobban a női karaktereket? A horror műfaja meglepő módon az egyik legfeministább közeg a filmvásznon.

A macskás nő

Az egyik kedvenc példám erre az Alien, azaz a Nyolcadik utas: a Halál című sci-fi horror. Ebben a klasszikusban senki nem figyel a nőre, aki a protokoll szerint járna el és „fertőzött” társait nem engedné vissza az űrhajóra.

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Ha hallgattak volna rá, akkor a legénység nagy része életben maradt volna, így meg csak ő és a macskája élik túl a szörny vérontását.

A nyers számok

Amikor azt vizsgálták, hogy a filmekben hogyan oszlik meg a nemek párbeszéde és képernyő-ideje, az eredmény nem volt meglepő: a férfi szereplők kétszer annyit beszélnek és szerepelnek, mint a nők. Olvass még a témában „A szülés két percig tart, picit megizzadok, de mosolyogva veszem át a tiszta, féléves babát” – Röhejes filmes klisék Lassan sétálók, boltban tévelygők: tényleg olyan türelmetlenek lettünk, hogy mindenkit gyűlölünk, akitől nem tudunk haladni? Okosabb vagy, mint egy Jeopardy-bajnok? Teszteld a tudásodat! Legyőznéd egy kvízshow telefonálóját? Teszteld a tudásodat!

Egyetlen kivétel volt: a horrorfilmek, ahol eltűnt ez a nemek közötti egyenlőtlenség. Mivel a rémfilmek előszeretettel helyezik a nőket a történet középpontjába, kijelenthetjük, hogy a horror kifejezetten feminista műfaj.

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