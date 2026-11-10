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„Itt végre helyet kap a nők dühe” – Miért a horror a legnőpártibb filmes műfaj?
Unsplash

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„Itt végre helyet kap a nők dühe” – Miért a horror a legnőpártibb filmes műfaj?

Szőke Angéla
Írta 2026.11.10.
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Ki gondolná, hogy a rémfilmek tisztelik a legjobban a női karaktereket? A horror műfaja meglepő módon az egyik legfeministább közeg a filmvásznon.

A macskás nő

Az egyik kedvenc példám erre az Alien, azaz a Nyolcadik utas: a Halál című sci-fi horror. Ebben a klasszikusban senki nem figyel a nőre, aki a protokoll szerint járna el és „fertőzött” társait nem engedné vissza az űrhajóra.

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Ha hallgattak volna rá, akkor a legénység nagy része életben maradt volna, így meg csak ő és a macskája élik túl a szörny vérontását.

A nyers számok

Amikor azt vizsgálták, hogy a filmekben hogyan oszlik meg a nemek párbeszéde és képernyő-ideje, az eredmény nem volt meglepő: a férfi szereplők kétszer annyit beszélnek és szerepelnek, mint a nők.

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Egyetlen kivétel volt: a horrorfilmek, ahol eltűnt ez a nemek közötti egyenlőtlenség. Mivel a rémfilmek előszeretettel helyezik a nőket a történet középpontjába, kijelenthetjük, hogy a horror kifejezetten feminista műfaj.

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