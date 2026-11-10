november 10. Réka napja Ma: 6°C Holnap: 5°C 🌧️
november 10. Réka napja Ma: 6°C Holnap: 5°C 🌧️
A leggyakoribb álomszimbólumok jelentése A-tól Z-ig
Depositphotos

Címlap / Életmód / Ezotéria / A leggyakoribb álomszimbólumok...

A leggyakoribb álomszimbólumok jelentése A-tól Z-ig

Szalai Dóra
Írta 2026.11.10.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Az álmoskönyvek szimbólumrendszere jóval ősibb, mint hinnénk, és bár tudományosan nem igazolt, hogy egy adott kép mindenkinél ugyanazt jelenti, a visszatérő motívumok mögött gyakran valódi, hétköznapi feszültségek sejlenek fel.

Álmaink sokszor olyan érzéseket, vágyakat és félelmeket hoznak felszínre, amelyekre ébren talán nem is figyelünk. Egy-egy visszatérő motívum, különös helyszín vagy ismerős arc szimbolikus jelentést hordozhat, és akár a tudatalattink működésébe is betekintést engedhet. Összegyűjtöttük a leggyakoribb álomszimbólumokat A-tól Z-ig, hogy megtudd, mit üzenhetnek a legkülönfélébb éjszakai látomások.

3 csillagjegy, akinek az ősz pénzügyi fordulatot hoz

A-tól E-ig: a testi félelmek és a kontrollvesztés jelei

Nő fejjel lefelé fekszik az ágyban
Depositphotos

Ablak: kilátást, lehetőséget jelképez, de ha zárva van vagy nem lehet kinyitni, az tudatalatti elzártságra, kilátástalanságra utalhat.

Autó: az életünk feletti irányítást szimbolizálja. Ha valaki más vezet helyettünk az álomban, az gyakran azt jelzi, hogy a hétköznapi döntéseinket is átengedjük másoknak.

Olvass még a témában

Baba: újdonságot, kezdődő projektet vagy elfojtott gondoskodási vágyat hordozhat, nem feltétlenül szó szerinti gyermekvállalási szándékot.

Cipő: az utunkkal, haladásunkkal áll kapcsolatban. A szoros vagy törött cipő arra utalhat, hogy valamilyen irányban nem érezzük magunkat szabadnak.

Denevér: a sötétben rejlő, tudatosan még fel nem dolgozott félelmeket jelképezi, gyakran olyan élethelyzetekben jelenik meg, amikor valamit tudatosan kerülünk kimondani.

Eső: megtisztulást, érzelmi feloldódást jelent. Ha az eső viharos és fenyegető, az inkább elfojtott indulatra utalhat, amely hamarosan felszínre törhet.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akinek a november új lendületet hoz a munkájában

Ezeket olvassák most

„Évekig én fizettem a szüleim gyógyszereit, miközben a testvérem csak hétvégén látogatta őket” – ekkor lett elegem

„Évekig én fizettem a szüleim gyógyszereit, miközben a testvérem csak hétvégén látogatta őket” – ekkor lett elegem

Régen cikinek találtam turkálóba járni – ezért változott meg a véleményem, és így találom meg a tökéletes darabokat

Régen cikinek találtam turkálóba járni – ezért változott meg a véleményem, és így találom meg a tökéletes darabokat

Napi horoszkóp 2026. november 10. – Romantika és optimizmus hatja át a napot

Napi horoszkóp 2026. november 10. – Romantika és optimizmus hatja át a napot

„Betiltott szexuális kameraállások a női sportolóknál” – 10 jó hír a nagyvilágból

„Betiltott szexuális kameraállások a női sportolóknál” – 10 jó hír a nagyvilágból

4 csillagjegy, aki képtelen kilépni a mérgező kapcsolatokból

4 csillagjegy, aki képtelen kilépni a mérgező kapcsolatokból

„Eladtam az ékszereimet, hogy a fiam egyetemre járhasson” – hála helyett ezt kaptam tőle

„Eladtam az ékszereimet, hogy a fiam egyetemre járhasson” – hála helyett ezt kaptam tőle

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.