A leggyakoribb álomszimbólumok jelentése A-tól Z-ig

Álmaink sokszor olyan érzéseket, vágyakat és félelmeket hoznak felszínre, amelyekre ébren talán nem is figyelünk. Egy-egy visszatérő motívum, különös helyszín vagy ismerős arc szimbolikus jelentést hordozhat, és akár a tudatalattink működésébe is betekintést engedhet. Összegyűjtöttük a leggyakoribb álomszimbólumokat A-tól Z-ig, hogy megtudd, mit üzenhetnek a legkülönfélébb éjszakai látomások.
A-tól E-ig: a testi félelmek és a kontrollvesztés jelei
Ablak: kilátást, lehetőséget jelképez, de ha zárva van vagy nem lehet kinyitni, az tudatalatti elzártságra, kilátástalanságra utalhat.
Autó: az életünk feletti irányítást szimbolizálja. Ha valaki más vezet helyettünk az álomban, az gyakran azt jelzi, hogy a hétköznapi döntéseinket is átengedjük másoknak.
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Baba: újdonságot, kezdődő projektet vagy elfojtott gondoskodási vágyat hordozhat, nem feltétlenül szó szerinti gyermekvállalási szándékot.
Cipő: az utunkkal, haladásunkkal áll kapcsolatban. A szoros vagy törött cipő arra utalhat, hogy valamilyen irányban nem érezzük magunkat szabadnak.
Denevér: a sötétben rejlő, tudatosan még fel nem dolgozott félelmeket jelképezi, gyakran olyan élethelyzetekben jelenik meg, amikor valamit tudatosan kerülünk kimondani.
Eső: megtisztulást, érzelmi feloldódást jelent. Ha az eső viharos és fenyegető, az inkább elfojtott indulatra utalhat, amely hamarosan felszínre törhet.
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