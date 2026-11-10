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5 dolog, amitől egy rendezett lakás is ápolatlannak tűnhet
Unsplash

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5 dolog, amitől egy rendezett lakás is ápolatlannak tűnhet

Lukács Kamilla
Írta 2026.11.10.
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Hiába a rend és a tisztaság, néhány apró részlet az egész lakást elhanyagoltnak mutathatja – mutatjuk, mire érdemes odafigyelni.

Kitakarítasz, felmosol, mindent a helyére teszel, mégis van valami a lakásban, ami miatt az első benyomás nem az, hogy rendezett, hanem hogy elhanyagolt. A vendég nem tudja megmondani, mi zavarja, csak érzi, hogy valami nem stimmel. A takarítás és az ápoltság ugyanis nem ugyanaz: lehet egy lakás porszívózva, letörölgetve, és mégis fáradtnak, elnyűttnek hatni, ha néhány apró, sokszor észrevétlen részletre nem figyelünk oda.

4 csillagjegy, akinél gyakoribbak a nárcisztikus vonások

1. A szürke, elhasznált textíliák

A kanapépárnák, a fürdőszobai törölközők vagy a konyharuhák idővel kifakulnak, kopottassá válnak, és ez az első dolog, amit a szem érzékel, még mielőtt tudatosulna, mi a baj. Egy hófehér törölköző, ami évek alatt szürkés árnyalatot kapott, vagy egy kanapépléd, aminek a szöveteszálai már kigombolyodtak, pillanatok alatt elhasználtnak mutatja a legrendezettebb szobát is.

A textíliák állapota sokkal többet mond a lakásról, mint hinnénk, hiszen ezek azok a felületek, amelyeket a legtöbbet érintünk és nézünk.

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