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5 csillagjegy, akit novemberben egy váratlan beszélgetés ébreszt rá valamire
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5 csillagjegy, akit novemberben egy váratlan beszélgetés ébreszt rá valamire

Farkas Izabella
Írta 2026.11.02.
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Egy őszinte mondat, egy régi ismerős vagy egy meglepő vallomás hozhat fontos fordulatot öt csillagjegy életébe novemberben.

Novemberben egyetlen váratlan beszélgetés is elég lehet ahhoz, hogy teljesen más szemszögből lássunk egy régi helyzetet. A hónap különleges bolygóállásai az őszinte szembenézésnek, a múlt újraértékelésének és a felismeréseknek kedveznek. Öt csillagjegy számára különösen meghatározó lehet egy elejtett mondat, egy rég nem látott ismerős vagy egy meglepően őszinte párbeszéd.

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Skorpió

A Skorpiók számára november a felismerések időszaka lehet, hiszen a Nap és a hátráló Merkúr is ebben a jegyben jár. Egy váratlan beszélgetés során olyan információ juthat el hozzájuk, amely korábban elkerülte a figyelmüket, vagy egészen más megvilágításba helyezhet egy régi történetet. Talán egy közeli ismerős mond ki valamit, amit a Skorpió már régóta sejtett, de nem akart magának bevallani. A legfontosabb felismerés az lehet, hogy nem minden az, aminek elsőre látszik, és néha éppen egy kívülről érkező gondolat segít tisztábban látni.

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