5 csillagjegy, akit novemberben egy váratlan beszélgetés ébreszt rá valamire

Novemberben egyetlen váratlan beszélgetés is elég lehet ahhoz, hogy teljesen más szemszögből lássunk egy régi helyzetet. A hónap különleges bolygóállásai az őszinte szembenézésnek, a múlt újraértékelésének és a felismeréseknek kedveznek. Öt csillagjegy számára különösen meghatározó lehet egy elejtett mondat, egy rég nem látott ismerős vagy egy meglepően őszinte párbeszéd.
Skorpió
A Skorpiók számára november a felismerések időszaka lehet, hiszen a Nap és a hátráló Merkúr is ebben a jegyben jár. Egy váratlan beszélgetés során olyan információ juthat el hozzájuk, amely korábban elkerülte a figyelmüket, vagy egészen más megvilágításba helyezhet egy régi történetet. Talán egy közeli ismerős mond ki valamit, amit a Skorpió már régóta sejtett, de nem akart magának bevallani. A legfontosabb felismerés az lehet, hogy nem minden az, aminek elsőre látszik, és néha éppen egy kívülről érkező gondolat segít tisztábban látni.
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