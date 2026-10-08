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4 zodiákus, akit súlyos árulás érhet – erre figyelmeztetnek a csillagok
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4 zodiákus, akit súlyos árulás érhet – erre figyelmeztetnek a csillagok

Váradi Petra
Írta 2026.10.08.
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Négy csillagjegynek különösen fontos lehet októberben, hogy alaposabban figyeljen a kapcsolataira, mert könnyen kiderülhet egy eddig elhallgatott igazság.

Októberben több olyan bolygóállás is kialakul, amely az asztrológia szerint bizalmi kérdéseket, elhallgatott dolgokat és feszült kapcsolatokat hozhat felszínre. A Vénusz retrográd mozgása, majd a Merkúr hátrálása különösen érzékennyé teheti a párkapcsolatokat és a közeli emberi kapcsolatokat. Négy csillagjegy most könnyebben szembesülhet azzal, hogy valaki nem volt vele teljesen őszinte.

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Skorpió

A Skorpió különösen érzékenyen érintheti az októberi időszak, hiszen a Vénusz október 3-án retrográdba fordult a jegyében, később pedig a Merkúr is visszafelé indul ugyanitt. Ez az asztrológiai helyzet régi sérelmeket, elhallgatott érzéseket és korábban meg nem beszélt kapcsolatokat hozhat vissza a felszínre.

Most könnyen kiderülhet valami, amit valaki eddig szándékosan vagy akár csak kényelmi okokból nem mondott el. A Skorpió ösztönösen megérzi, ha valami nincs rendben, ezért egy apró ellentmondás is elindíthat benne egy komolyabb gyanút. Az árulás nem feltétlenül párkapcsolati természetű: egy barát, családtag vagy munkatárs viselkedése is okozhat csalódást.

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